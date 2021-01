Brasil O hábito de viajar pode favorecer a saúde e a qualidade de vida

Passar alguns dias longe de casa otimiza processos cognitivos, aumenta a imunidade e ajuda o coração. (Foto: Reprodução)

Ampliar o repertório cultural, aprender novas línguas, conhecer outras culinárias, buscar o autoconhecimento. Esses são alguns dos benefícios mais conhecidos que o hábito de viajar pode proporcionar às pessoas. No entanto, a ciência revela que, mais do que isso, quem costuma sair de casa para passar um período em outra cidade, estado ou país pode obter uma melhora na saúde e qualidade de vida.

Para comprovar essa afirmação, uma pesquisa do Instituto Nacional de Saúde do Coração, Pulmão e Sangue dos Estados Unidos mostra que, entre um grupo de 12 mil pessoas com doenças cardíacas e que viajam com frequência, 32% têm menos chances de morrer por enfermidades do coração, ao passo que 21% correm menos riscos de falecer devido a causas diversas.

Por outro lado, o famoso Estudo de Framingham, também dos Estados Unidos, revelou uma propensão oito vezes maior de ataques cardíacos ou doenças coronárias em mulheres que tiram férias somente uma vez a cada seis anos, se comparadas com aquelas que viajam ao menos duas vezes a cada 12 meses.

Além disso, quem costuma viajar e frequentar diferentes ambientes acaba fortalecendo seu sistema imunológico e criando anticorpos. Isso porque, ao se deslocar para novos lugares, o corpo tem contato e se adapta a milhares de novas bactérias, tornando sua saúde mais resistente em relação às doenças.

Contribuição para a saúde mental

As férias são sempre um dos momentos mais aguardados pela maioria das pessoas e responsáveis por beneficiar a saúde mental dos indivíduos. Conhecer diferentes realidades e respirar novos ares ajuda a diminuir os níveis de estresse, deixando os viajantes menos ansiosos, depressivos e suscetíveis a disfunções hormonais, como o aumento de cortisol, dores de cabeça e síndrome do intestino irritável.

Nesse sentido, o contato com a natureza pode ser um excelente atrativo para quem busca novas experiências e quer recarregar as energias. Um estudo publicado em 2016 pela revista Nature revelou a importância do contato dos seres humanos com a natureza. Segundo a pesquisa, a visita semanal por cerca de 30 minutos a ambientes naturais poderia prevenir ao menos 7% dos casos de depressão e 9% dos quadros de hipertensão arterial.

Reconhecido por suas atrações turísticas naturais, o Jalapão é um dos destinos mais famosos por oferecer atividades de lazer que integram diversão à reabilitação física e mental das pessoas, reduzindo os níveis de estresse e pressão alta, além de ajudar na potencialização da memória e concentração de adultos e crianças.

Todos os passeios realizados no Jalapão contam com o serviço de empresas experientes no ecoturismo, que seguem protocolos adequados de segurança para garantir a integridade, conforto e bem-estar dos viajantes em suas atividades.

