Após o empate do Inter contra o São Luiz pelo Gauchão, o técnico Eduardo Coudet voltou a falar sobre o famoso “rodízio” de equipe durante as primeiras partidas da temporada de 2024. Segundo o treinador, as substituições estão dentro de um plano de desenvolvimento físico do grupo.

“O ideal é rodar o elenco e ganhar. Essa é a verdade. Mas também tentamos não correr riscos. Como Igor Gomes, que preferimos trocar no intervalo e evitar a sobrecarga dos jogadores”, disse o treinador.

Perguntado sobre a possível escalação dos titulares contra o Ypiranga, no próximo sábado (27), às 16h30min, o comandante colorado não deu garantias. Para o treinador, é necessário avaliar as condições físicas de cada atleta.

“Vamos seguir poupando, vendo quem está melhor. Não podemos ter um time fixo na cabeça. Muitos times do Gauchão jogam muito bem, sempre respeito a característica dos rivais, da qualidade deles. Mas o mais importante é nós melhorarmos. Queremos ser protagonistas em cada jogo, tomando o cuidado necessário”, falou Coudet.