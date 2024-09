Política O indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, começou a procurar senadores. A expectativa é que comece o tradicional “beija-mão”

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A votação é secreta e, por essa característica, precisa ser presencial. (Foto: Reprodução/YouTube)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Indicado para a presidência do Banco Central pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gabriel Galípolo deve se reunir com senadores a partir desta semana e iniciar o tradicional ritual de “beija-mão”, em que o escolhido busca o apoio do Congresso antes da sabatina oficial. O nome precisa ser aprovado pelo Senado para cargos como esse.

Em meio ao impasse sobre as emendas parlamentares, ainda não foi definida a data de análise de seu nome ao novo cargo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e no plenário do Senado.

Como o mandato do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, só termina no dia 31 de dezembro, os parlamentares avaliam que não há pressa para sabatinar o escolhido de Lula para a sucessão — que ele deve passar mais uma vez com facilidade pelo crivo do Congresso.

O governo tem interesse, contudo, de que a confirmação de Galípolo ocorra antes do próximo Comitê de Política Monetária (Copom), nos dias 17 e 18 de setembro.

Em tese, o último esforço concentrado de votações do Senado antes do primeiro turno das eleições municipais, no dia 6 de outubro, ocorre nesta semana. Mas há uma articulação para que senadores estejam em Brasília na semana seguinte, ou seja, na semana que começa no dia 9. A votação é secreta e, por essa característica, precisa ser presencial.

De qualquer forma, o atual diretor de Política Monetária do BC deve começar a se preparar para responder às perguntas mais espinhosas da oposição, especialmente sobre a proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, crítico frequente dos juros altos.

Senadores procurados

Acostumado com os rituais da política, Galípolo já entrou em contato por telefone com o presidente da CAE, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), e com o ex-presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA) — ligações que foram bem-recebidas pelos dois parlamentares. Segundo Otto, ficou pré-agendada uma conversa presencial em Brasília nesta semana.

O senador baiano fez a relatoria da indicação de Galípolo à diretoria de Política Monetária e se colocou à disposição para fazer a ponte entre ele e os parlamentares do PSD. Otto, porém, disse que não sabe se dará tempo de sabatinar o indicado à presidência do BC antes das eleições, mas avaliou que não há pressa, considerando que o mandato de Campos Neto só termina no fim do ano.

“Há tempo para pensar nisso sem prejuízo à gestão do BC. Como ele já está no BC, não há dúvida que tem currículo para o cargo. Não vejo nenhum obstáculo para que possa ser aprovado”, disse o senador.

A expectativa é que ocorra uma conversa entre Vanderlan e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Além de um acerto dos senadores, a data oficial para sabatina também depende de um trâmite burocrático. A mensagem do Palácio do Planalto com a indicação ainda não foi publicada no Diário Oficial da União (DOU(,. Quando recebida pelo Senado, Pacheco tem de encaminhar o assunto para a CAE.

Enquanto espera o rito, Galípolo já deve começar a preparação para se apresentar aos senadores. Normalmente, esse processo inclui os temas que estão em alta no Congresso e na imprensa.

Já se sabe que a relação de confiança de Lula com Galípolo deve ser explorada pela oposição, especialmente pelas críticas do petista ao patamar de juros e ao atual presidente do BC.

Lula tem uma cisma com o Campos Neto pela sua proximidade com o bolsonarismo. Ele foi indicado por Jair Bolsonaro e mantém relações próximas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Agora, a oposição poderá dar o troco e questionar se Galípolo vai seguir sua missão de colocar a inflação na meta diante dos apelos dos petistas por juros mais baixos — principal temor do mercado financeiro.

Outros temas que sempre vêm à tona em sabatinas para a cúpula do BC são o lucro dos bancos e questões relativas a cartão de crédito.

Nos bastidores da autarquia, porém, a avaliação é de que Galípolo está acostumado às articulações políticas e que o Senado não deve atrapalhar seu caminho para o cargo mais alto do BC. As informações são da Folha de Pernambuco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/o-indicado-a-presidencia-do-banco-central-gabriel-galipolo-comecou-a-procurar-senadores-a-expectativa-e-que-comece-o-tradicional-beija-mao/

O indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, começou a procurar senadores. A expectativa é que comece o tradicional “beija-mão”

2024-08-31