O Instagram liberou novas fontes para o texto nos Stories. São quatro novos tipos e mudanças nos estilos de formatação, também, e você pode encontrá-las todas no mesmo lugar de sempre, com as mais recentes logo depois das mais antigas.

Esses novos estilos de texto estavam em testes com pequenas frações de usuários da plataforma desde 29 de abril. Agora, no início de agosto, estão disponíveis para todos.

Entre as novidades, uma tem potencial de gerar polêmica: com estilo de história em quadrinhos, a fonte parece bastante com a Comic Sans, considerada “persona non grata” por muita gente nas redes sociais. Mas não precisa se exaltar: não é, ao menos oficialmente, a mesma fonte, é apenas bastante parecida.

Como usar

Para aproveitar as novidades nos seus Stories, basta tirar uma foto e tocar no ícone de texto para escrever algo na publicação. As quatro últimas opções de estilo são as novas, cada uma com o destaque próprio para dar um destaque maior ao que está escrito.

Você pode seguir o tutorial a seguir para não se perder:

Passo 1: vá até a criação de novo Story e tire uma foto para fazer a publicação.

Passo 2: clique no ícone de texto para adicionar informação escrita.

Passo 3: digite o texto e deslize entre as opções de fonte. As quatro últimas são novas.

Passo 4: mude o estilo tocando no ícone de texto com as estrelinhas ao lado.

Passo 5: cada nova fonte possui um estilo próprio de destaque, para evitar que o texto se confunda com as informações da fotografia.

Reels

O Instagram lançou na última semana o recurso “Reels” (chamado de “Cenas” na versão em português) de forma global, expandindo-o para mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos. Coincidência ou não, isso acontece justamente no momento delicado que o aplicativo chinês TikToke enfrenta junto a vários governos e autoridades, que questionam atividades suspeitas ligadas a privacidade de segurança. Apresentada em junho, a funcionalidade até então estava em testes em apenas três países: Brasil, França e Alemanha.

O Reels não é um aplicativo dedicado, mas sim uma nova feature disponível dentro do próprio Instagram. Tal como no TikTok, ele permite que você grave vídeos curtos — de até 15 segundos — e adicione músicas e efeitos especiais para criar clipes divertidos. Tais conteúdos podem ser compartilhadas em seu feed e também são destacadas na aba “Explorar” do app.

Vale observar, aliás, que o Reels é o sucessor espiritual do Lasso, aplicativo dedicado lançado pelo Facebook em 2018 também para bater de frente com o gigante chinês. Por algum motivo, o software não fez sucesso, caiu no esquecimento e foi encerrado pela própria rede social, que decidiu então brigar com o TikTok por meio de um novo recurso embutido no Instagram — aproveitando a popularidade de seu produto consolidado.