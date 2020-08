A variação da alimentação é sempre mais eficaz do que excluir todos os alimentos sem conhecimento sobre sua eficiência no corpo. (Foto: Reprodução)

Não é de hoje que as pessoas buscam métodos que as ajudem a emagrecerem. E muitas das formas mais acessíveis normalmente não garantem o resultado desejado tão rapidamente ou sem que exija sacrifícios destas pessoas. Portanto, antes de fazer qualquer investimento em dietas e fórmulas para emagrecer, o mais recomendado é sempre consultar um nutricionista.

É comum que as pessoas queiram sair cortando todos os alimentos que julgam ser ruins para o corpo, mas nem sempre o fazem corretamente. Ao invés de cortá-lo, seria melhor balancear as medidas de consumo. A variação da alimentação é sempre mais eficaz do que excluir todos os alimentos sem conhecimento sobre sua eficiência no corpo.

O corte do glúten

De acordo com a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN), retirar o glúten da alimentação de pessoas que não possuem doença celíaca, alergia ou sensibilidade ao trigo é um grande erro.

Em primeiro lugar, não existe uma quantidade de evidências que provam benefícios a pessoas saudáveis que fazem uma dieta sem glúten. E até mesmo as pessoas com doença celíaca ou excesso de peso não são capazes de perder peso apenas retirando o glúten de sua alimentação.