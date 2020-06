Últimas O Instituto de Informática da Ufrgs criou uma plataforma digital que permite comparar dados da pandemia de coronavírus entre diferentes regiões do mundo

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Página é atualizada diariamente e pode ser acessada por qualquer pessoa. (Foto: Divulgação/UFRGS)

O Instituto de Informática da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) criou uma ferramenta que busca semelhanças na pandemia de coronavírus entre diferentes regiões do planeta. O sistema, intitulado “Covid-19 Analysis Tools”, possibilita que o usuário pesquise dados por cidade, Estado ou país, comparando-os com estatísticas de outros locais sobre casos confirmados e fatais da doença.

São diversas fontes que alimentam a base de pesquisa: ECDC, Brasil.IO, PHAS, NY Times, ISC and PHE. De acordo com o professor João Luiz Comba, responsável pelo projeto do Instituto, as atualizações do sistema são diárias: “A pandemia tem diferentes estágios em cada uma das regiões do mundo e um dos objetivos da ferramenta é permitir que o usuário obtenha dados de uma maneira rápida e fácil”.

O usuário pode fazer as suas buscas de maneira livre, analisar ecomparar os dados conforme achar mais adequado, no âmbito de quatro categorias:

– Similaridade da epidemia em número de casos;

– Número absoluto de mortes associadas à Covid-19;

– Incidência de diagnósticos positivos por 100 mil habitantes;

– Ocorrência de óbitos por 100 mil habitantes;mortes;

“Definimos essas quatro diferentes possíveis comparações para verificar como uma região está próxima da outra”, diz o professor-coordenador da iniciativa.

As buscas

Ao acessar a pataforma “Covid-19 Analysis Tools”, o usuário também encontra um banco de dados que detalha como os casos e mortes causados pela pandemia estão evoluindo em determinadas localidades. Essa pesquisa pode ser feita digitando o nome da cidade, a sigla do Estado ou o nome do país.

Os nomes das cidades estrangeiras e de todos os países estão disponíveis na língua inglesa. Por exemplo: Brazil, Spain, Japan, Tennessee. Os responsáveis pelo projeto ressalvam, porém, que nem todas as cidades já estão disponíveis para consulta no levantamento. Qualquer internauta pode utilizar a ferramenta, disponível em covid19.ufrgs.dev.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Últimas