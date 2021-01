Esporte O Inter goleou o São Paulo por 5 a 1 e assumiu a liderança do Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Colorado enfrentará o Grêmio no próximo domingo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Na noite dessa quarta-feira (20), o Colorado impôs uma humilhação histórica e goleou o São Paulo por 5 a 1 no estádio Morumbi, pela 31ª rodada, com um hat-trick do atacante Yuri Alberto. Com a sétima vitória consecutiva, o time gaúcho chegou a 59 pontos e rouba a liderança justamente do Tricolor paulista, que caiu para o segundo lugar.

Vale lembrar que a equipe comandada por Fernando Diniz, agora estagnada em 57 pontos, era estava no topo da tabela desde o dia 3 de dezembro, quando bateu o Goiás.

O placar desta quarta-feira embala de vez o Inter para o clássico Grenal, que será decisivo na luta pelo título nacional (que o Colorado não vence desde o Tricampeonato de 1979). O duelo está marcado para as 16h do próximo domingo (24), no Beira-Rio.

Primeiro tempo

Em campo, o Inter começou a partida a 200km/h, pressionando a saída de bola do São Paulo e complicando a vida do adversário.

E foi justamente em uma boa recuperada no campo ofensivo que saiu o 1º gol dos gaúchos, depois de falta de Bruno Alves em Yuri Alberto na lateral da área.

Na cobrança, Moisés levantou muito bem e Cuesta acertou uma cabeçada fortíssima, na pequena área, para estufar as redes de Volpi.

O Tricolor paulista sentiu o gol, e o Inter quase ampliou aos 16, quando Yuri Alberto recebeu em profundidade, invadiu a área e bateu de esquerda no lado de fora da rede.

O Colorado era muito melhor, e, em mais um descuido da defesa são-paulina, ampliou a conta no Morumbi.

Aos 24, Lomba bateu tiro de meta, a defesa tricolor errou feio e Yuri Alberto dominou. O atacante deu ótima enfiada para Caio Vidal, que tocou na saída de Volpi.

Mesmo sem conseguir criar jogadas efetivas, o time de Fernando Diniz conseguiu diminuir através da bola parada, aos 36 minutos.

Depois de cobrança de escanteio, Luciano, de volta ao time, apareceu bem na área e cutucou de cabeça para dentro.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, Diniz foi com tudo para cima: tirou Gabriel Sara e Léo Pelé e colocou Igor Gomes e Vitor Bueno para buscar o empate.

Com as mexidas, o São Paulo melhorou e passou a pressionar o Inter, principalmente através de constantes cruzamentos na área.

No entanto, em mais uma saída de bola desastrada, o Tricolor praticamente entregou o 3º gol ao Colorado.

Aos 14, Vitor Bueno errou feio e deu de bandeja para Yuri Alberto, que só bateu colocado na saída de Volpi para ampliar.

O lance desestruturou completamente o clube da casa, que teve um verdadeiro apagão nos minutos seguites e viu o Inter construir uma goleada.

Aos 20, Peglow enfiou para Yuri Alberto, que driblou Volpi e, sem olhar, mandou para o fundo das redes.

Apenas dois minutos depois, Patrick deu passe fantástico, Yuri Alberto invadiu a área e bateu de esquerda para fazer seu hat trick: 5 a 1.

Depois disso, Abel Braga fez várias substituições, já pensando em poupar seus jogadores para o Grenal de domingo, e só controlou o jogo até o final.

Ficha técnica

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran (Paulinho Boia), Bruno Alves, Léo (Vitor Bueno) e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê (Diego Costa) e Gabriel Sara (Igor Gomes); Luciano (Gonzalo Carneiro) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta (Zé Gabriel) e Moisés; Rodrigo Dourado (Johnny), Praxedes (Rodrigo Lindoso), Edenilson, Patrick e Caio Vidal (Peglow); Yuri Alberto (Leandro Fernández). Técnico: Abel Braga.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Correia (ambos do RJ). VAR (árbitro de vídeo): Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte