Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Em jogo valendo liderança do Campeonato Brasileiro, Inter e São Paulo entraram com força máxima. Ambos técnicos, Abel Braga e Fernando Diniz, apostaram em jogadores mais ofensivos, buscando o objetivo do topo da tabela.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo mal havia começado e quem abriu o placar de cabeça foi o Inter. Aos 7 minutos, gol de Víctor Cuesta! Moisés cruzou bem na entrada da pequena área, e Víctor Cuesta antecipou todo mundo para aparecer sozinho para cabecear firme no gol. O Inter abriu o placar no Morumbi.

O São Paulo ia tentando se achar, mas o jogo se mantinha em ritmo frenético. Não atoa que o Inter veio marcar novamente aos 23 minutos. Gol de Caio Vidal. Patrick lançou Yuri Alberto pela direita, que achou Caio Vidal entre Léo e Reinaldo. O camisa 47 do Inter dominou e tocou na saída de Volpi, que tentou se jogar na bola para defender. O Inter abriu 2 a 0 no Morumbi.

Mas quem pensava que o São Paulo não iria correr atrás do resultado, se enganou. Aos 35 minutos, Luciano marcou. Juanfran bateu o escanteio na primeira trave, Reinaldo desviou, e Luciano chegou com tudo na segunda trave para marcar. O São Paulo diminui com o artilheiro tricolor! Inter 2×1 São Paulo.

SEGUNDO TEMPO

A etapa completementar teve domínio do São Paulo. Sem muitas chances de perigo, mas com efeciência no meio-campo. No entanto, quem não faz leva.

O Inter engatou uma sequência de 3 gols sem nenhuma piedade da equipe são-paulina. Foram 3 gols do centro-avante colorado, Yuri Alberto. Inter 5×1 São Paulo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

