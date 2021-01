Inter São Paulo x Inter: escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Na noite desta quarta-feira (20) no Morumbi, São paulo e Inter entram em campo em busca do topo da tabela do Campeonato Brasileiro. De um lado, o tricolor paulista está em busca da manutenção do primeiro lugar. O time de Fernando Diniz tem 57 pontos e vem de três partidas sem vitórias. Já a equipe de Abel Braga tenta alcançar a liderança da competição, já que o Inter é vice-líder e tem 56 pontos.

Nesta 31ª rodada, todos os times do G-6 se enfrentam, além do jogo na capital paulista, o Grêmio recebe o Atlético Mineiro em sua casa e o Palmeiras vai ao Maracanã para enfrentar o Flamengo.

Inter

A equipe colorada vem embalada com a sequência de seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, fato que só aconteceu em 2006, quando o Inter também era treinado pelo técnico Abel Braga. O Inter enfrenta alguns problemas de lesão e um deles é de Thiago Galhardo que, com dores na panturrilha, não vai ao jogo mais uma vez e deixa a vaga de último homem ofensivo para Yuri Alberto, que já é o artilheiro da nova era Abel Braga com seis gols. Com este desfalque, o clube do povo deve ir a campo com Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes e Patrick; Caio Vidal e Yuri Alberto.

São Paulo

O tricolor paulista vem a campo pressionando após ter a distância de pontos diminuída para os concorrentes pelo título nas últimas três rodadas, em que o time não conseguiu vencer ainda em 2021 e vem de duas derrotas e três empates. Para esta partida, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz tem quatro desfalques, Arboleda, Hernanes, Liziero e Walce, portanto, a equipe que deve estrar em campo para o confronto contra o Inter tem Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Léo e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara (Igor Gomes) e Daniel Alves; Brenner e Luciano.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa

Assistente 2: Michael Correia

Quarto árbitro: Vinicius Furlan

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá

Transmissão

A Rádio Grenal transmite a partida a partir das 21h15, logo após o duelo entre Grêmio x Atlético Mineiro. A narração será de Haroldo de Souza com comentários de kalwyn Corrêa, reportagem de Bruno Soares, análise de arbitragem de Diego Real e plantão de Rogério Bohlke. Além das plataformas tradicionais, você também acompanha a transmissão na live no Youtube e no Facebook .

* Por supervisão de: Marjana Vargas

