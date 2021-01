Inter Semana Grenal: contra o São Paulo, Inter soma seis pendurados e preocupa para o clássico

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O colorado tem dois confrontos decisivos na sequência do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (20), define quem será o líder da competição nacional, já que o Inter é o 2º colocado com 56 pontos, enquanto o São Paulo soma 57. Já no domingo (24), o foco vira outro, todo no clássico Grenal 429.

No entanto, o jogo do meio da semana pode trazer complicações no que diz respeito aos desfalques. O Inter soma seis jogadores pendurados, sendo três deles titulares, que podem ficar de fora do clássico de domingo caso recebam o terceiro cartão amarelo.

São eles, Victor Cuesta, Rodrigo Dourado, Caio Vidal, Abel Hernández, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Matheus Jussá e Boschilia. Os três primeiros são titulares de Abel Braga, enquanto o último já está fora da temporada por ter passado por cirurgia no joelho direito.

O colorado é o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro, com 73 cartões amarelos e 6 vermelhos. No entanto, nas últimas partidas passou em branco com as advertências. A vitória contra o Goiás pro 1 a 0 e contra o Fortaleza, quando venceu por 4 a 2. Porém a preocupação ainda existe e se intensificam nos casos de Victor Cuesta e Rodrigo Dourado.

Cuesta é o líder na zaga colorada, ainda mais com a ausência de Rodrigo Moledo, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficará fora do restante da temporada. A presença do argentino se tornou ainda mais necessária, agora, ao lado do novo titular Lucas Ribeiro.

Já o caso de Rodrigo Dourado é semelhante. O meio campista é capitão do time colorado e é uma das peças mais importantes do time de Abel Braga. Atuando defensivamente e ofensivamente, o jogador se encontra em momento positivo. Já são 2 gols marcados em 5 partidas.

Mesmo com as preocupações, o provável time para enfrentar o São Paulo tem:

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

O colorado entra em campo às 21h30 dessa quarta-feira (20), no Estádio Morumbi. O jogo vale a liderança do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Inter disputa o Grenal 429, às 16h, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

