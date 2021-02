Esporte O Inter tem confronto decisivo contra o Vasco no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

O último treinamento da equipe foi realizado na manhã do sábado (13), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/ Internacional)

O Campeonato Brasileiro está chegando ao seu final. Faltam apenas três rodadas para o fim da competição e o Colorado segue no sonho pelo tetracampeonato. Neste domingo, às 16h, no Rio de Janeiro, o Vasco é o adversário pela 36ª rodada.

A grande dúvida do comandante era para a vaga de Patrick, suspenso na última partida contra o Sport Recife. Conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, o jovem João Peglow será o substituto do camisa 88. Com isso, o provável Inter titular será, Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Bruno Praxedes, Edenilson, Caio Vidal e João Peglow; Yuri Alberto.

Último treino

O último treinamento da equipe foi realizado na manhã do sábado (13), no CT Parque Gigante. O treinador Abel Braga fechou a preparação do time que entrará em campo contra o time carioca com um trabalho tático e de bola parada.

Para a partida no Rio, o comandante terá os desfalques de Uendel, Patrick, Zé Gabriel e Leandro Fernandez, suspensos. Em compensação, Moisés e Rodrigo Lindoso retornam e ficam à disposição. Assim como Thiago Galhardo, que se recuperou de lesão.

A delegação colorada viajou na tarde do sábado (13) para o Rio de Janeiro. O time ocupa o primeiro lugar na tabela de classificação, com 66 pontos somados. Já o Vasco é o 17º, com 37 pontos.

