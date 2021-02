Inter Inter embarca rumo ao Rio de Janeiro para confronto decisivo contra o Vasco da Gama

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Colorado embarcou hoje 14h para o Rio de Janeiro e está definido para a partida Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 13 de fevereiro de 2021

Há um dia da decisão diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, o Inter embarcou no início da tarde deste sábado (13), e recebeu o apoio do torcedor colorado. O colorado, líder do Campeonato Brasileiro, encara o time carioca, 16h, amanhã (14), no estádio São Januário.

Foram cerca de 80 torcedores apoiando com cânticos, bandeiradas e sinalizadores, presenciando o embarque do elenco comandado pelo técnico Abel Braga. O treinador comandou hoje o último treino, no estádio Beira-Rio, às 10h30, mas ontem já havia decidido o time que irá a campo enfrentar o Vasco.

A grande dúvida do comandante era para a vaga de Patrick, suspenso na última partida contra o Sport Recife. Conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, o jovem João Peglow será o substituto do camisa 88. Com isso, o provável Inter titular será, Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Bruno Praxedes, Edenilson, Caio Vidal e João Peglow; Yuri Alberto.

Após ter perdido para o Sport em casa por 2×1, o Inter tenta retomar o caminho das vitórias. O colorado é líder do Campeonato Brasileiro com 66 pontos e está a um ponto do vice-líder, Flamengo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter