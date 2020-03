Inter “O Inter vai levar a posição de que o campeonato pare”, afirma vice de futebol

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Nesta segunda-feira (16) , uma reunião na FGF irá definir o futuro do Gauchão Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após uma rodada com portões fechados, o Inter se posicionou a respeito da paralisação do Campeonato Gaúcho em virtude do coronavírus. No pós-jogo contra o São José, o vice de futebol Alessandro Barcellos afirmou que a posição do clube é pela suspensão do estadual.

“O Inter vai levar a posição de que o campeonato pare amanhã (segunda-feira). Especialmente pelo que tem sido feito no Brasil, na América do Sul e no mundo. Um clube de futebol não faz greve. O Inter não fará greve. Nós vamos amanhã com a posição firme de que o campeonato pare”, declarou o dirigente, no estádio Francisco Novelletto.

Nesta segunda-feira (16), ocorre uma reunião entre os clubes que disputam o Gauchão na sede da Federação Gaúcha de Futebol para definir o futuro da competição.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

