Inter FGF suspende o Campeonato Gaúcho por 15 dias

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

A medida é virtude do risco de contágio do coronavírus Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Em reunião com os clubes, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu pela paralisação do Campeonato Gaúcho por 15 dias, a partir desta segunda-feira (16). Após o período, haverá uma nova avaliação para debater o retorno da competição, conforme a situação do coronavírus.

A decisão foi tomada durante um encontro com os representantes dos clubes que disputam o estadual e puderam explanar sua posição com relação a situação do andamento da competição, em virtude do risco de contágio do vírus Covid-19.

Em sua explanação, o presidente da FGF, Luciano Hocsman, declarou que a questão da realização dos treinamentos dos times ficará à cargo de cada clube:”A questão do treinamento cabe a cada clube decidir.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

