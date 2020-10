Geral O iPhone 12 deve abandonar os fones de ouvido na caixa

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Após adiamento por conta da pandemia, o iPhone 12 é esperado para a segunda semana de outubro. (Foto: Reprodução)

O iPhone 12 deve abandonar os tradicionais fones de ouvido que vão junto com o celular. O rumor que já circulava nos bastidores há pelo menos quatro meses foi reforçado por pistas nas linhas de código do iOS 14.2, próxima versão do sistema da Apple. O software vem sendo testado e deve ser liberado nas próximas semanas. No entanto, a versão preliminar trouxe indícios de que o sucessor do iPhone 11 pode mesmo não vir com o acessório na caixa. Dessa maneira, a empresa presidida por Tim Cook passaria a comercializar os fones apenas separadamente.

O sinal de que o rumor deve se confirmar é uma expressão utilizada pela Apple para se referir aos fones de ouvido do iPhone. Na primeira versão do iOS 14, o sistema chamava o acessório de “fones de ouvido fornecidos”. Já na variante preliminar do iOS 14.2, a expressão mudou apenas para “fones de ouvido”. Segundo o portal MacRumors, todas as menções anteriores no iOS continham o termo “fornecido”, o que reforça a ideia de que o próximo iPhone não virá com o equipamento.

A mudança seria uma maneira de baratear o custo do iPhone e, ao mesmo tempo, impulsionar as vendas dos AirPods. Em maio, o analista Ming-Chi Kuo, especialista na cadeia produtiva da Apple, disse que a medida seria compensada com uma espécie de promoção para encorajar compradores do iPhone 12 a também adquirirem o fone totalmente sem fio da empresa.

O smartphone também poderá vir sem carregador. A tese ganhou força após o lançamento dos novos relógios Apple Watch SE e Apple Watch Series 6, anunciados no dia 15 de setembro, abandonarem os carregadores inclusos – eles acompanham apenas cabos USB. Segundo a empresa, a iniciativa visa reduzir lixo tecnológico, considerando que a maioria dos consumidores já teria um carregador em casa.

iPhone 12 chega em outubro

Após adiamento por conta da pandemia, o iPhone 12 é esperado para a segunda semana de outubro. O celular deve vir em quatro versões: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. A expectativa é que os modelos tragam telas OLED, novo chip A14 Bionic, câmera tripla e conectividade 5G. Apesar de possivelmente não acompanharem fones de ouvido nem carregador, os smartphones podem vir com cabos de energia reforçados. As informações são do site TechTudo.

