Tecnologia O iPhone 12 Pro Max conquista o título de melhor tela de celular do mundo

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Smartphone da Apple bateu 11 recordes em análise de site especializado. (Foto: Reprodução)

O iPhone 12 Pro Max foi o eleito o celular com melhor tela do mundo segundo o site especializado DisplayMate. Nesse mesmo teste, o smartphone levou a nota A+ e ainda quebrou 11 recordes. O painel de respeito e o revestimento Ceramic Shield usado no aparelho para garantir maior resistência são especificações encontradas no carro-chefe da Apple. Ele será vendido no Brasil a partir de 20 de novembro por preços que variam entre R$ 10.999 e R$ 13.999.

A tela avaliada é uma Super Retina XDR de 6,7 polegadas com resolução de 2778 x 1284 pixels. Ainda consta na ficha técnica uma densidade de 458 pixels por polegada e o brilho de 1.200 nits

Se o antecessor iPhone XS Max registrou oito recordes em 2018 e o iPhone 11 Pro trouxe mais um para a conta no ano passado, o iPhone 12 Pro Max chega para manter a excelência e ultrapassar mais duas categorias, totalizando 11.

O teste em laboratório mede e examina vários aspectos dos painéis de tela. Vale dizer que o estudo tem sido elaborado desde 2010 e divulgado no site para especialistas e consumidores. De acordo com o portal especializado, a série intitulada Shoot-Out, onde se encontra a análise do iPhone 12 Pro Max, testa apenas smartphones de alto desempenho.

Dentre os destaques estão a precisão da cor, o contraste da imagem e a escala de intensidade, o melhor brilho de tela inteira para smartphones OLED, o contraste de tela inteira na luz ambiente e o bom desempenho na resolução de tela visível. As análises também constataram que o iPhone 12 Pro Max tem tela 10% mais eficiente em consumo de energia do que o antecessor, o iPhone 11 Pro Max.

A única observação que pode soar como desvantagem é a taxa de atualização de 60 Hz. Mesmo com as previsões que apontavam para 120 Hz, o iPhone 12 foi apresentado com a taxa reduzida, em comparação à esperada.

Por outro lado, isso não deve ser considerado como um prejuízo, visto que, para a maior parte do uso, o tempo de resposta do OLED tende a ser rápido e, por estar associado aos processadores do iPhone 12 Pro Max, pode entregar um desempenho considerável nesse aspecto.

Se o iPhone 12 teve destaque em teste de resistência, o iPhone 12 Pro Max levou o posto no que diz respeito à qualidade da tela. Mas o painel não é o único ponto forte do smartphone, pois ele traz especificações como internet 5G, a tecnologia MagSafe e câmera tripla. Ainda sobre o Pro Max, a ficha técnica do telefone apresenta scanner LiDAR, revestimento em Ceramic Shield e o novo processador A14 Bionic.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia