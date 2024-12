Política “O MDB não reivindica mais espaço no governo Lula”, diz o seu presidente

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Para Baleia Rossi, o MDB já "contribui com três pastas extremamente importantes". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O MDB não reivindica mais espaço no governo Lula, afirmou nessa quarta-feira (18), o presidente nacional da sigla, deputado federal Baleia Rossi (SP), em meio a uma possibilidade de reforma ministerial. A declaração ocorreu em entrevista à CNN Brasil.

O partido ocupa atualmente com Simone Tebet, Renan Filho e Jader Filho as pastas do Planejamento e Orçamento, dos Transportes e das Cidades, respectivamente. Nesse caso, para Rossi, o MDB já “contribui com três pastas extremamente importantes”.

“Nós não temos nenhuma reivindicação de mais espaço no governo. A gente tem ajudado na agenda, a gente tem contribuído com as votações aqui no Congresso Nacional”, disse o deputado.

Equilíbrio fiscal

Na mesma entrevista, Rossi defendeu a importância do equilíbrio fiscal para o país e manifestou confiança na aprovação de medidas cruciais pelo Congresso Nacional nos próximos dias.

Rossi enfatizou que a questão do ajuste fiscal transcende as divisões entre governo e oposição, sendo uma questão de convicção. “A questão do ajuste fiscal, do equilíbrio fiscal, não é uma questão de governo ou de oposição, é uma questão de convicção”, afirmou o deputado.

O presidente do MDB relembrou a experiência do partido durante o governo de Michel Temer, quando medidas de austeridade fiscal foram implementadas com resultados positivos.

“Quando no governo do presidente Michel Temer, nós fizemos o teto de gastos, que foi uma medida dura, mas que a inflação que estava em 9% caiu para 3%, os juros de 14% caíram para 6%”, destacou Rossi.

Preocupação

O deputado expressou preocupação com a recente alta do dólar e seus possíveis impactos na inflação. “A gente sabe que dólar alto pode significar inflação alta. E quem perde com inflação alta é a população e principalmente os mais pobres”, alertou.

Rossi manifestou confiança na aprovação de projetos importantes ainda esta semana, incluindo o projeto de ajuste fiscal relatado pelo líder do MDB, Isnaldo Bulhões, e a PEC relatada pelo deputado Moisés Rodrigues. Segundo ele, essas medidas, juntamente com o projeto votado anteriormente, demonstrarão o compromisso do Congresso Nacional com o equilíbrio fiscal.

“Eu tenho convicção que hoje ainda nós vamos votar o projeto de ajuste que o Isnaldo, nosso líder do MDB, é o relator e a PEC que o deputado Moses Rodrigues também é o relator”, afirmou o deputado, ressaltando a importância dessas votações para sinalizar ao mercado e à economia o esforço concentrado em busca do equilíbrio fiscal no País.

