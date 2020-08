O Ministério da Economia negou nesta quarta-feira (26) coletiva do ministro, Paulo Guedes, para pedido de demissão, após o presidente Jair Bolsonaro ter explicitado mais cedo discordâncias em relação à proposta da equipe econômica para o Renda Brasil, novo programa de transferência de renda no lugar do Bolsa Família.

“Não procede marcação de coletiva para pedido de demissão. Ministro continua despachando normalmente. Estava em reunião com secretários de Fazenda, conforme agenda”, informou a assessoria de imprensa da pasta.

“Ele é o presidente”

Em meio às críticas do presidente Jair Bolsonaro à proposta da equipe econômica de extinguir programas sociais a fim de compor a receita para o pagamento do auxílio emergencial na transição até a criação do Renda Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou tranquilidade e disposição para atender às exigências do presidente.

“Está tudo equacionado. Não tem truque e nem fura-teto. Tudo será feito com total transparência”, disse ao blog por telefone.

O mercado reagiu mal às declarações do presidente em Minas Gerais, e o efeito foi a queda da bolsa e alta do dólar.

Bolsonaro terá nova rodada de conversas com ministros e assessores para decidir o valor e a composição do programa de ajuda financeira aos mais pobres — o valor a ser fixado nesse período de transição de setembro a dezembro deve ser o mesmo a ser pago pelo Renda Brasil, sucessor do Bolsa Família a partir de 2021.