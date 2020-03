Na Itália, a agência de saúde nacional confirmou, em coletiva de imprensa neste sábado, cerca de 6.000 casos confirmados e mais de 200 mortos. Na Alemanha, 45 novos casos foram confirmados na madrugada. O número total de pacientes no país chegou a 685.

Na China, o último boletim oficial informa queda significativa de novos casos da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 28 novos mortos (as vítimas fatais estão em 3.070) e 99 novos pacientes (no dia anterior, foram 143 e, no total, são mais de 100 mil casos). Os casos estão concentrados no oeste e sul do país.

Novas mortes dos Estados Unidos

O Deparamento de Saúde do Estado da Flórida anunciou a morte de duas pessoas infectadas pelo coronavírus. São as primeiras vítimas fatais registradas na costa leste dos Estados Unidos.

Os números do coronavírus no país são desencontrados. O governo norte-americano reconhece 213 casos confirmados, mas a imprensa noticia que já são mais de 300 pacientes. De acordo com o jornal The New York Times, estão confirmadas 17 mortes até o momento, 14 delas no estado de Washington, costa oeste.

Também na costa oeste, no estado da Califórnia, segue ancorado o cruzeiro Grand Princess, que tem a bordo 2.500 passageiros e 21 pacientes detectados com coronavírus. O alerta sobre a embarcação foi disparado depois que um homem de 71 anos, morador da Califórnia e que esteve na primeira parte da viagem, morreu na última quarta-feira (4) no Condado de Placer, após ser diagnosticado com a Covid-19.