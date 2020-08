Além de Rosário, outros cinco ministros do governo Bolsonaro confirmaram diagnóstico positivo para Covid-19. O governo tem 23 pastas. Os outros ministros infectados foram: Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional; Bento Albuquerque, Minas e Energia; Milton Ribeiro, Educação; Onyx Lorenzoni, Cidadania; e Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Inovações.

O presidente Jair Bolsonaro também foi infectado pelo coronavírus. Ele anunciou o teste positivo no último dia 7 e permaneceu por 20 dias afastado do Palácio do Planalto. Nesse período, o presidente trabalhou na residência oficial do Palácio da Alvorada.