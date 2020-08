O ministro do Supremo Gilmar Mendes participa de reunião do MST com a presença dos presidentes dos principais partidos da oposição ao governo de Jair Bolsonaro

Com a presença dos presidentes dos principais partidos da oposição ao governo de Jair Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), participou na sexta-feira (14) de um encontro virtual do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra) transmitido pela organização por meio de uma live para um grupo de militantes e de convidados, a maioria magistrados e juristas, além de líderes políticos e bispos da Igreja Católica e da Anglicana.

Na reunião, ele criticou o que chamou de defesa do uso da “utilização de placebos ou de falsos medicamentos” no combate à pandemia de Covid-19. Ao defender a ação da Corte durante a pandemia, o magistrado disse: “Era preciso que se levasse a pandemia a sério.”

A fala do ministro foi uma referência à defesa do uso de cloroquina pelo governo federal. “A crise expôs de forma contundente as fraturas expostas do quadro social do Brasil”, disse o ministro, que pela primeira vez participava de um encontro do MST. Com música e muita festa e elogios para o convidado, o evento foi transmitido por meio de uma live.

“Nós só construímos a democracia com diálogo. Eu prometi que falaria sobre a saga que tem marcado o ano 2020 sobre a Covid-19. Todos temos sofrido as consequências dessa crise, de proporções enormes”, disse Gilmar Mendes. O ministro começou a explicar as decisões da Corte durante a pandemia. “Era fundamental que houvesse uma maior integração entre União, Estados e municípios. E uma das decisões polêmicas do Supremo foi aquela que afirmou que União Estados e municípios tinham o mesmo grau de responsabilidade, que o poder do presidente da República não retirava a responsabilidade de Estados e Municípios.”

O ideal, segundo o ministro, era que houvesse uma ação harmoniosa entre todos, mas “isso não houve”. “O Tribunal mostrou de forma clara que o federalismo cooperativo da Constituição Federal devia ser respeitado. Tenho a impressão de que, se não fosse a decisão do Tribunal, muito provavelmente estaríamos flertando com um quadro de maior gravidade do que aquele que estamos passando, em que só estamos atrás dos Estados Unidos em números absolutos de mortes e de casos, um quadro constrangedor.”

Entre os participantes estavam o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), e os presidentes do PT, Gleisi Hoffmann, Carlos Lupi (PDT), Carlos Siqueira (PSB), Luciana Santos |(PCdoB) e Juliano Medeiros (PSOL), além de parlamentares dos partidos, os ex-ministros da Justiça Tarso Genro e José Eduardo Cardozo, de presidentes de centrais sindicais e apoiadores do MST, como o cantor Chico Buarque.

O encontro começou às 19 horas. A presença de Mendes foi saudada pelo jurista Celso Antônio Bandeira de Mello. “O ministro Gilmar Mendes é o mais próximo de todos os ministros em relação às pessoas que têm reivindicações profundas em relação à justiça social. É a primeira vez que um ministro do supremo comparece a uma reunião do MST, o que revela uma aproximação importantíssima”, afirmou. De acordo com ele, a presença do ministro é “a demonstração da união do povo de do STF”.

Cerca de 70 juízes e 200 juristas participaram do encontro, além dos presidentes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, do presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, e de representantes da Intersindical e da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). Ao todo, cerca de 1,2 mil pessoas acompanharam o evento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.