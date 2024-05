Geral Assembleia Legislativa gaúcha é mais um local disponível para recebimento de doações

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

A população é convidada a doar itens de primeira necessidade. (Foto Fernando Gomes/AL-RS)

Desde a terça-feira (7), doações às famílias desalojadas pelos fortes temporais e pelas enchentes também podem ser entregues na entrada principal da AL-RS (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul). A população é convidada a doar itens de primeira necessidade, como água, artigos de limpeza e de higiene pessoal. O encaminhamento dos produtos coletados será realizado pela Defesa Civil.

O Palácio Farroupilha conta com espaço para o recebimento das contribuições sempre de segunda a sexta, entre 9h e 17h. O presidente do Legislativo gaúcho, deputado Adolfo Brito (PP), reforça que o Parlamento está em constante movimento pela causa cidadã e age de modo conjunto com demais Poderes e instituições. “Manteremos a estrutura necessária para este atendimento fundamental”, destacou Brito.

“A Casa parlamentar também reconhece os esforços da sociedade neste momento crítico que se abate sobre o Rio Grande do Sul. Assembleias de outros Estados da Federação estão contatando a Presidência da AL-RS para a entrega de donativos à população gaúcha”, informou a Casa.

Doação de cobertores

Em outra frente, a prefeitura de Porto Alegre reforçou o pedido de doação de cobertores aos afetados pela cheia do Guaíba. A meteorologia apontava a chegada de uma frente fria, causando a redução significativa das temperaturas a partir desta quinta (9).

O Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), localizado na rua Conde D’Eu, número 66, passa a ser o principal ponto de entrega das doações. O espaço ficará aberto 24 horas e receberá cobertores (principalmente), colchões, água e produtos de higiene.

Outros sete locais permanecem mobilizados na arrecadação de donativos na Capital. Veja abaixo:

– Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) – com drive thru. Avenida Ipiranga, 5.311. Das 9h às 18h.

– Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). Rua Coronel Ponte Real, 975, 24 horas. À noite, a entrega deve ser feita no estacionamento em frente, na rua Corte Real, 968.

– Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers). Rua Bernardo Pires, 415. Das 9h às 19h.

– Ministério Público. Rua Santana, 440. Das 9h às 18h.

– OAB/RS. Rua Washington Luiz, 1110.

– Palácio da Polícia. Avenida João Pessoa, 2050. Das 8h30 às 18h.

– Cidade da Polícia. Avenida Bento Gonçalves, 8855, prédio 2. Das 8h30 às 18h.

