Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

As autoridades de Seul alertaram os moradores a evitar sair de casa e a não tocar em “objetos não identificados”. (Foto: Reprodução)

A Coreia do Norte lançou centenas de balões com lixo na Coreia do Sul, trazendo à tona memórias da guerra de propaganda que vem sendo travada pelos dois lados há mais de 60 anos.

Pelo menos 260 balões carregando sacos plásticos repletos de lixo foram encontrados no Sul na noite de terça-feira (28), o que levou as autoridades sul-coreanas a alertar os moradores a permanecerem em casa.

A Coreia do Norte alertou há poucos dias que iria retaliar a distribuição de panfletos contra Pyongyang conduzida por organizações sul-coreanas.

Os objetos — sobretudo panfletos conhecidos como pira em coreano — transportados e distribuídos por balões entre a Coreia do Norte e do Sul, remetem à Guerra da Coreia na década de 1950.

A prática começou para valer durante o conflito, com as forças das Nações Unidas (ONU) lançando panfletos sobre o Norte como parte da guerra psicológica.

Em contrapartida, a Coreia do Norte também espalhou panfletos visando as forças da ONU.

Quando o armistício foi assinado em 27 de julho de 1953, um total de 2,8 bilhões de folhetos haviam sido distribuídos. Destes, 2,5 bilhões foram lançados pela Coreia do Sul e pelas forças da ONU, enquanto a Coreia do Norte e a União Soviética lançaram 300 milhões.

Esta quantidade seria capaz de cobrir toda a Península Coreana mais de 20 vezes.

A maioria dos panfletos tinha cores vivas — predominantemente vermelho — para chamar a atenção.

Eles continham principalmente mensagens encorajando a rendição. Alguns folhetos também incluíam “certificados de garantia de segurança”, prometendo proteção aos titulares deles.

Mesmo depois do armistício de 1953, que marcou o fim das hostilidades entre ambos os lados, a distribuição de panfletos continuou.

Eles eram repletos de conteúdo criticando os líderes uns dos outros e seus respectivos governos.

Nas décadas de 1960 e 1970, os panfletos da Coreia do Norte enfatizavam o desenvolvimento de Pyongyang e promoviam as conquistas do então presidente Kim Il-sung.

Nos anos 1970, a panfletagem norte-coreana prometia vários benefícios aos “soldados que viessem para o Norte”, incluindo “a garantia de direitos e liberdade, emprego, alocação gratuita de moradia de luxo, ajuda de custo e recompensas em dinheiro”.

Durante a década de 1970, as condições econômicas da Coreia do Norte foram muitas vezes consideradas melhores do que as da Coreia do Sul, levando a casos de deserção sul-coreana após a leitura dos panfletos.

Até os anos 1980, era comum estudantes sul-coreanos catarem panfletos enviados pela Coreia do Norte. Entregá-los em escolas ou delegacias de polícia poderia render a eles uma recompensa, como canetas, cadernos e outros materiais escolares.

Repartições públicas chegaram até a publicar anúncios oferecendo recompensas para quem entregasse espiões ou recolhesse panfletos contra os sul-coreanos.

À medida que a situação econômica entre os dois lados se inverteu, a Coreia do Sul começou a utilizar este aspecto em seus próprios panfletos contra os norte-coreanos.

Durante as Olimpíadas de Seul em 1988, slogans como “Você não quer comer até ficar satisfeito?” foram usados para abordar diretamente esta mudança.

Uma pausa

Após a assinatura do Acordo Básico Intercoreano de 1991 e do Acordo Intercoreano para Cessar Atos Hostis de 2000, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul suspenderam oficialmente suas atividades de distribuição de panfletos.

Em 2007, a polícia do Sul aboliu os regulamentos que regiam a coleta e o processamento dos materiais de propaganda norte-coreanos — acabando efetivamente com as recompensas pela entrega de tais artigos, incluindo material escolar.

Embora a distribuição de folhetos com patrocínio oficial tenha sido interrompida, os panfletos não desapareceram completamente.

Quando as relações entre os dois lados começaram a se deteriorar durante o governo do presidente sul-coreano Lee Myung-bak, as críticas mútuas e a guerra psicológica foram retomadas.

E os panfletos sobrevoaram novamente os céus das duas Coreias. As informações são da BBC News.

2024-05-30