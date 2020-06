“Não vamos deixar de apresentar a curva com as variações do registro e vamos também apresentar a curva com a data do óbito. Não há mudança de dados epidemiológicos”, afirmou na comissão.

O Brasil teve 1.374 novas mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas, de acordo com atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta terça. Com esses acréscimos às estatísticas, o País chegou a 52.645 óbitos em função da pandemia do novo coronavírus.

O balanço também teve 39.436 novos casos registrados, totalizando 1.145.906. O acréscimo de pessoas infectadas marcou uma variação de 3,5% sobre o número de segunda-feira (22).

Interinidade