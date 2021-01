Rio Grande do Sul O número de casos de coronavírus se aproxima de 525 mil no Rio Grande do Sul. Óbitos somam quase 10.300

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Porto Alegre segue líder no ranking gaúcho de infectados e mortos pela Covid. (Foto: EBC)

O mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) acrescentou, nesta sexta-feira (22), 3.119 testes positivos e 45 mortes à estatística da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, o total de casos gaúchos da doença subiu para 523.367 desde março do ano passado, ao passo que os desfechos fatais somam 10.241.

Já os recuperados são 496.949 (95%). Os infectados atualmente em acompanhamento pelas autoridades de saúde, por sua vez, são 13.112 (3%), contingente que inclui desde os assintomáticos que cumprem quarentena domiciliar até os pacientes mais graves internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais.

A lista de perdas humanas mais recentes abrange vítimas com idades entre 42 a 96 anos, no entanto o predomínio de idosos entre os falecimentos continua amplo, conforme pode ser observado na lista a seguir. Confira:

– Cachoeira do Sul (homem, 62 anos);

– Candelária (homem, 50 anos);

– Caxias do Sul (homem, 62 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 60 anos);

– Eugênio de Castro (mulher, 75 anos);

– Jaguari (homem, 86 anos);

– Marau (homem, 48 anos);

– Morrinhos do Sul (homem, 88 anos);

– Osório (mulher, 64 anos);

– Palmares do Sul (homem, 85 anos);

– Palmeira das Missões (homem, 78 anos);

– Pelotas (mulher, 86 anos);

– Rio Pardo (homem, 55 anos);

– Ronda Alta (mulher, 49 anos);

– Santa Cruz do Sul (mulher, 91 anos);

– Santa Maria (homem, 54 anos);

– Santa Maria (mulher, 92 anos);

– Santa Rosa (mulher, 70 anos);

– Santo Ângelo (homem, 73 anos);

– Tapes (mulher, 63 anos);

– Uruguaiana (homem, 43 anos);

– Uruguaiana (homem, 74 anos).

Capital e Região Metropolitana

– Alvorada (homem, 42 anos);

– Alvorada (mulher, 70 anos);

– Alvorada (mulher, 75 anos);

– Esteio (mulher, 92 anos);

– Gravataí (homem, 66 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 73 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 49 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 51 anos);

– Porto Alegre (mulher, 96 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos);

– Porto Alegre (homem, 94 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (mulher, 58 anos);

– Porto Alegre (mulher, 76 anos);

– Porto Alegre (mulher, 65 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Porto Alegre (homem, 52 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– São Leopoldo (homem, 73 anos);

– Viamão (homem, 73 anos);

– Viamão (homem, 61 anos).

Álcool-gel

Em Porto Alegre (líder no ranking gaúcho da pandemia, com 78.301 e casos de contágio e 2.059 desfechos fatais da Covid), a prefeitura recebeu nesta sexta-feira a doação de 2,4 mil frascos de 350 gramas de álcool-gel 70% da rede Farmácias São João. O produto é fabricado pela indústria gaúcha Senselles, de Passo Fundo (Região Norte).

A entrega foi realizada por representantes da empresa (quarta maior do ramo varejista de medicamentos no País) na Escola Municipal de Educação Básica Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi (Zona Norte).

Titular da Secretaria Municipal da Educação (Smed), Janaina Audino recebeu o lote e explicou que os frascos serão distribuídos às 98 escolas da rede municipal da capital gaúcha, a partir da próxima semana. A prioridade serão instituições de Ensino Fundamental.

“O material é de ótima qualidade e será utilizado por alunos e professores, como forma de prevenção ao coronavírus”, ressaltou. “Esta entrega faz parte do plano de ação para oportunizar um retorno presencial seguro dos nossos estudantes, professores e funcionários no dia 22 de fevereiro, data prevista para a volta às aulas na rede pública municipal.”

A diretora da escola, Isabel Brum Abianna, e o seu vice, Paulo Sergio Silva, detalharam que o material será utilizado nas salas de aula, prioritariamente.

(Marcello Campos)

