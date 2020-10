Brasil O Pix também pode ser usado por empresas. Veja as vantagens para os pequenos negócios e os consumidores

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Transferências e pagamentos pelo novo sistema serão instantâneos e poderão ser feitos a qualquer hora, sete dias por semana. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Pix, que começa a funcionar em 16 de novembro, é mais um meio de pagamento, assim como o boleto, e mais uma maneira de transferir recursos, como TED e DOC. Além de poder ser usado por qualquer pessoa física, o sistema também poderá ser utilizado por empresas que tenham uma conta corrente, conta de depósito ou conta de pagamento pré-paga.

A intenção do Banco Central ao criar o Pix é facilitar as transações, pois, para realizá-las, não serão necessárias muitas informações, como número da conta, agência, CPF e nome, como é atualmente. As transferências e pagamentos serão instantâneos, 24 horas por dia e sete dias por semana. Com o Pix também será possível pagar contas de luz, fazer compras ou pagar fornecedores.

O prazo para cadastramento das informações dos futuros usuários do Pix, as chamadas ”chaves”, já começou, e pode ser feito em bancos e fintechs. No total, mais de 600 instituições estão aptas a fazer o cadastro.

Para a pessoa física será permitida a criação de até cinco chaves por conta. Já para as empresas (PJs), poderão ser criadas até 20 chaves por conta. Veja abaixo como o novo sistema pode ajudar pequenos negócios e facilitar a vida dos consumidores.

As vantagens do Pix para as empresas

1) Agilidade

Pagamentos e recebimentos ocorrem em tempo real, o que otimiza o fluxo de caixa.

2) Praticidade

Recebimentos de clientes por QR Code, de leitura mais simples e rápida que o código de barras. A chave Pix da empresa pode ser informada para os clientes como forma de pagamento. O estabelecimento comercial também pode gerar seu QR Code e deixar visível no balcão para agilizar os pagamentos dos clientes.

3) Crescimento dos negócios digitais

O Pix potencializa o incremento nas vendas, diminuindo a desistência de pagamentos por boletos.

4) Eficiência e economia

O cliente efetua pagamentos via celular, sem custos com maquininha ou caixa para troco. Além disso, as tarifas do Pix tendem a ser mais baratas que as de outros meios de pagamento.

5) Rapidez

As operações são concluídas em segundos e os valores pagos ou recebidos ficam disponíveis imediatamente.

As vantagens do Pix para o consumidor

1) Simplicidade

O Pix é um jeito fácil de movimentar seu dinheiro com poucos cliques no celular ou computador.

2) Comodidade

A pessoa pode usar o serviço no horário que quiser, nos sete dias da semana.

3) Segurança

As operações no Pix são criptografadas. Mas é preciso ficar atento a tentativas de golpe. No primeiro dia, já haviam sido criados 30 domínios falsos na internet.

4) Economia

O serviço será gratuito para operações entre pessoas físicas.

5) Praticidade

É só informar a Chave Pix de quem vai receber o valor ou ler o QR Code compartilhado e a transação é efetuada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil