Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Treinamento prossegue até o dia 1º de novembro. (Foto: Divulgação;BM)

Até o dia 1º de novembro, as unidades do CPC (Comando de Policiamento da Capital) contam com reforços para o policiamento ostensivo em Porto Alegre. São 177 alunos e alunas-soldados do estágio supervisionado da BM (Brigada Militar), previsto no curso de formação de novos integrantes da corporação. Os novos agentes das forças de segurança participam do treinamento sempre em fins de semana e feriados.

O objetivo do exercício é proporcionar aos novos servidores experiências práticas, capacitando-os para desempenharem as missões incumbidas à BM. Para isso, durante o período de 22 dias em que estarão presentes nas ruas da capital gaúcha, os brigadianos em formação realizam atividades de fiscalização sobre o ambiente social, de forma a prevenir ou neutralizar os fatores de risco que possam comprometer a segurança das pessoas ou do patrimônio, assim como a ordem pública.

“O desafio é preparar o profissional para atuar na proteção e defesa da cidadania”, ressalta o diretor do Departamento de Ensino da BM, tenente-coronel Marcus Vinicius Oliveira. “A pretensão é possibilitar que o aluno ponha em prática os conhecimentos adquiridos (durante o curso), quando da execução da atividade de Polícia Ostensiva durante o desenrolar do estágio supervisionado.”

Monitorados por professores e equipe de supervisão escolar durante todo o período do estágio, os Alunos-Soldados terão suas habilidades avaliadas regularmente.

Ainda conforme o oficial, a tática é utilizada para que o corpo docente analise se os novos Brigadianos “estão desempenhando a atividade seguindo os padrões que foram pré-estabelecidos, o que favorece o fortalecimento da cultura e da técnica policial, assim como propiciar, quando necessário, a revisão dos procedimentos e metodologia de ensino.”

Além dos cuidados adotados para com os membros da Corporação, a Brigada Militar também toma medidas cautelares com a população, como aponta Marcus Vinicius. A principal é garantir a saúde mental e física do Policial Militar, deixando-o em condições de prestar o atendimento adequado à sociedade.

Pandemia

Outro foco, neste período de pandemia, é em relação às prevenções contra a Covid. Desta forma, para evitar um possível contágio entre cidadãos e Brigadianos, os profissionais são orientados a seguir os procedimentos operacionais padrão, bem como utilizar equipamentos de proteção individual, prática observada igualmente pelos já formados na Instituição.

Os alunos-soldados são divididos em nove turmas, e ingressam agora na segunda semana de atividade, em áreas abrangidas pelo 1º, 9º, 11º, 19º, 20º e 21º BPMs (Batalhões de Polícia Militar). Além da prática nas ruas, as instruções regulares do curso também seguem sendo executadas pelos novos brigadianos.

(Marcello Campos)

