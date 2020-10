Esporte Inter enfrenta o Vasco pelo Brasileirão no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Rádio Grenal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Buscando se manter na ponta de cima da tabela do Brasileirão, o Inter enfrenta o Vasco neste domingo (18) no Estádio Beira-Rio. A partida é válida pela 17ª rodada do campeonato.

O jogo começou às 18h15min. O time do técnico Eduardo Coudet busca a quarta vitória seguida na competição nacional. A equipe está com 31 pontos.

Já o Vasco soma 18 pontos. O time carioca tem dois jogos a menos do que o Colorado.

Acompanhe a partida ao vivo na Rádio Grenal 95,9 FM.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte