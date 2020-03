Esporte O presidente da Fifa não garante a realização da Eurocopa de 2020, por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

"Não podemos descartar nada", frisou o italiano Gianni Infantino. (Foto: Divulgação/Fifa)

O italiano Gianni Infantino, presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), esteve presente no congresso anual da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) para anunciar novidades para os próximos anos e também tratar sobre a evolução do coronavírus no continente. Ele não garantiu a realização desta edição do torneio continental de Seleções, realizado a cada quatro anos.

“Não podemos descartar nada, mas não podemos entrar em pânico”, ressaltou ao lado de Aleksander Ceferin, presidente da entidade europeia, e de outros líderes do esporte. “Pessoalmente, não estou preocupado, mas devemos avaliar seriamente a situação, embora esperamos não avançar em direção a uma suspensão de eventos em escala global.”

O executivo Greg Clarke, vice-presidente da Fifa e presidente da Associação de Jogadores, espera que a Inglaterra mantenha os compromissos já marcados. “Nós, britânicos, esperamos jogar contra a Dinamarca e contra Itália [esta última no dia 27 de março]”, frisou. “Continuamos de acordo com o que planejamos, mas, em caso de mudanças, estaremos prontos para nos adaptar. As coisas mudam muito rapidamente e é difícil ter uma ideia do que vai acontecer de agora para daqui a um mês.”

Os jogos qualificatórios para as vagas finais da Eurocopa 2020 começam no dia 26 de março e o torneio terá início no dia 12 de junho, prosseguindo até 12 de julho. A expectativa é de que, até lá, o ritmo de transmissão do coronavírus diminua e as competições de futebol possam ocorrer normalmente e sem prejuízos esportivos ou a segurança e saúde dos torcedores.

O torneio

O Campeonato Europeu de Futebol, também conhecido como Eurocopa ou apenas “Euro”, é o principal campeonato de futebol entre seleções dos países da Uefa. A competição é realizada a cada quatro anos desde 1960 e originalmente era denominada “Taça das Nações Europeias”, até 1967.

A Uefa

A União das Associações Europeias de Futebol representa as federações nacionais do Velho Continente, organiza nove competições entre nações e quatro entre clubes do continente, controla a recompensação, regulamentos e direitos de media para essas competições. É uma das seis federações continentais da Fifa.

Das federações, de longe é a mais forte em termos financeiros e de influência no cenário internacional, rivalizando apenas em pequena escala com a Conmebol, da América do Sul. Virtualmente todos os melhores jogadores do planeta jogam em campeonatos europeus, particularmente na Inglaterra, França, Itália, Espanha e Alemanha.

Muitas das selecções de maior força estão na Uefa. Possuindo o maior número de vagas disponíveis nos torneios da Fifa, foram distribuídas entre Seleções da entidade na Copa do Mundo de 2014 e na Copa do Mundo feminina de 2018.

