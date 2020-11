Geral O presidente da Rússia diz que ainda não está pronto para reconhecer a vitória de Joe Biden

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Vladimir Putin assegurou que trabalhará com qualquer pessoa que tenha a confiança do povo americano. (Foto: Reprodução/Twitter/@KremlinRussia_E)

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que está preparado para trabalhar com qualquer líder dos Estados Unidos, mas ainda não está pronto para reconhecer a vitória do democrata Joe Biden. Putin é um dos poucos líderes mundiais que ainda não parabenizaram o ex-vice por sua eleição, mesmo após o resultado nacional ter sido projetado há mais de duas semanas pela imprensa americana.

“Trabalharemos com qualquer pessoa que tenha a confiança do povo americano”, disse Putin na TV estatal russa no domingo (22). “Mas essa confiança só pode ser dada a um candidato cuja vitória tenha sido reconhecida pelo partido adversário, ou depois que os resultados forem confirmados de forma legítima e legal.”

Esse foi o principal comentário sobre as eleições americanas feito pelo presidente russo e segue o posicionamento já anunciado pelo Kremlin. Em comparação, em 2016, quando Donald Trump foi eleito, Putin levou poucas horas para parabenizá-lo.

A Rússia, que é acusada pelas agências de inteligência americanas de intervir em 2016 para ajudar a eleger Trump, teme que no governo Biden haja um aumento na pressão com sanções dos Estados Unidos devido as violações dos direitos humanos no país.

Putin descreveu a decisão do Kremlin de não parabenizar Biden como “uma formalidade” sem segundas intenções. Quando questionado se a mudança poderia prejudicar as relações EUA-Rússia, ele disse: “Não há nada a prejudicar, elas já estão arruinadas.”

Gabinete e Casa Branca

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu vários nomes para cargos importantes no Gabinete e na Casa Branca nesta segunda-feira (23), incluindo Antony Blinken para secretário de Estado, Jake Sullivan como assessor de segurança nacional e Avril Haines para diretora da inteligência nacional, disse sua equipe de transição.

O ex-secretário de Estado John Kerry atuará como “czar para o meio ambiente”, enquanto Alejandro Mayorkas será indicado para secretário de Segurança Interna e Linda Thomas-Greenfield para embaixadora da ONU, disse a equipe em comunicado. As informações são das agências de notícias Bloomberg e Reuters.

