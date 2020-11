Geral A China detém mais de 17 mil funcionários em aeroporto de Xangai para fazer teste de coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Vídeos mostram centenas de trabalhadores se levantando contra guardas em macacões brancos que bloqueiam a saída. (Foto: Reprodução)

Vídeos feitos por smartphones da noite de domingo (22), na China, parecem saídos de um filme de ficção científica: centenas de trabalhadores em uma estrutura de estacionamento de aeroporto se levantam contra guardas em macacões brancos que bloqueiam a saída. Os trabalhadores gritam. Os oficiais de segurança respondem em megafones. “Apenas me deixe ir”, grita um homem na multidão. “Eu não quero morrer aqui”, grita outro.

A razão pela qual mais de 17 mil funcionários foram contidos dentro do aeroporto principal de Xangai no domingo? Sete casos de coronavírus foram descobertos na unidade de carga.

Na manhã de segunda-feira (23), autoridades locais anunciaram que 17.719 trabalhadores de carga do aeroporto haviam sido testados para o vírus em uma noite. Todos os 11.544 resultados recebidos até agora foram negativos, disseram.

Vídeos oficiais mostraram trabalhadores esperando em filas ordenadas para o teste, ao som de uma suave música de piano.

Não se sabe onde os trabalhadores estão agora. Um porta-voz do aeroporto se recusou a dizer nesta segunda-feira se eles ainda estavam no local, colocados em quarentena ou com permissão para voltar para casa.

Anteriormente, em uma entrevista coletiva, as autoridades culparam um voo de carga vindo “da América do Norte” como a possível fonte do surto, ao mesmo tempo que prometeram aos trabalhadores da carga acesso a uma vacina.

“Serão tomadas providências para que os trabalhadores de alto risco recebam uma vacina contra o coronavírus para uso de emergência, com consentimento informado”, disse Zhou Junlong, vice-presidente do Shanghai Airport Group.

Centenas de voos para o Aeroporto Internacional Pudong, de Xangai, foram cancelados nesta segunda-feira, de acordo com o aplicativo de rastreamento de voos UmeTrip.

A China manteve sua contagem de casos de coronavírus baixa, reprimindo duramente os novos aglomerados. No início do segundo trimestre na China, as cidades de Qingdao e Kashgar testaram, cada uma, milhões de residentes em questão de dias para garantir que pequenos focos da doença fossem extintos. As fotos mostraram longas filas nas ruas depois de escurecer.

O caso de Xangai no domingo deu um raro vislumbre do número de pessoas envolvidas nessas blitz de testes. Vídeos de smartphones que circulam nas redes sociais chinesas mostram milhares de trabalhadores de carga detidos no estacionamento de um aeroporto enquanto aguardam sua vez para o teste. As pessoas gritavam enquanto eram empurradas para frente e para trás.

“Oh meu Deus, eles estão lutando”, gritou uma mulher, enquanto uma multidão empurrava os trabalhadores com uniformes de materiais perigosos bloqueando a saída. Uma pessoa foi carregada, com alguém no vídeo dizendo que a pessoa desmaiou.

Autoridades de Xangai decidiram entrar em ação no domingo, quando dois novos casos positivos de coronavírus foram detectados, elevando o número de casos no aeroporto para sete.

Os novos pacientes eram um responsável por cargas de 49 anos cujo teste do colega deu positivo na sexta-feira, e a esposa de 31 anos de um cargueiro que também fez um teste positivo no sábado, disse a Comissão Municipal de Saúde de Xangai.

O teste durante a noite pareceu em parte um esforço das autoridades de Xangai para mostrar que estavam fazendo o possível para conter o surto, depois que casos continuaram a pipocar na unidade de carga do aeroporto semanas após o primeiro. As informações são do jornal The Washington Post.

