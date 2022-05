Esporte O primeiro jogador da Inglaterra a se declarar gay desde 1990

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Atacante, Jake Daniels, do Blackpool foi elogiado pelo príncipe Willians. Foto: SkySports/Reprodução Atacante, Jake Daniels, do Blackpool foi elogiado pelo príncipe Willians. (Foto: SkySports/Reprodução) Foto: SkySports/Reprodução

No dia anterior ao do Mundial do Combate à Homofobia, Jake Daniels, jovem atacante de apenas 17 anos do Blackpool, time da segunda divisão da Inglaterra, anunciou que é gay. Como a homossexualidade ainda é um tabu no futebol, é raro ver pessoas do meio assumirem a orientação sexual fora da heteronormatividade. Por isso, a corajosa atitude de Daniels rendeu elogios até do príncipe Willians, da realeza britânica.

Promessa do futebol inglês, Jake Daniels foi um dos destaques do time sub-18 do Blackpool. Na última temporada, marcou 30 gols pela equipe juvenil. O desempenho fez com que Daniels assinasse, em fevereiro, o primeiro contrato profissional com a equipe da Championship.

O atacante começou a carreira aos 7 anos de idade no Blackpool. No clube, passou por todas as categorias de base até chegar ao sub-18, onde se destacou nesta temporada. Em março, após assinar o contato profissional, foi emprestado ao Bamber Bridge, da Northern Premier League Premier Division, que equivale a sétima divisão inglesa.

No último dia 7, já de volta ao time, fez sua estreia pelo Blackpool, entrando como substituto na derrota da equipe por 5 a 0 para o Peterbrough, na última rodada da segunda divisão.

Já no último domingo (16), Jake Daniels se tornou o primeiro jogador de futebol da Inglaterra a se assumir gay desde 1990. Primeiro, o atacante publicou um comunicado oficial no site do Blackpool. Depois, deu uma entrevista ao veículo britânico Sky Sports.

“Contei para minha mãe e minha irmã. Um dia depois que jogamos Accrington e eu marquei quatro, então isso só mostra o peso dos ombros”, falou Daniel na entrevista.

A revelação de Daniels rendeu elogios do príncipe Williams, que publicou, em uma rede social, o pedido de que barreiras sejam quebradas no futebol.

“O que Jake fez exige coragem e esperamos ajudar a quebrar barreiras que não têm lugar em nossa sociedade. Espero que sua decisão de falar abertamente dê aos outros a confiança para fazer o mesmo… O futebol deve ser um jogo para todos”, escreveu o príncipe William, nas redes sociais.

Comunicado de Jake

“Esta temporada foi fantástica para mim em campo. Fiz minha estreia no time principal, marquei 30 gols pela equipe juvenil, assinei meu primeiro contrato profissional e compartilhei o sucesso com meus companheiros de equipe, fazendo uma ótima campanha na FA Youth Cup e levantando o Lancashire FA Pro-Youth Cup.

Mas fora do campo eu tenho escondido meu verdadeiro eu e quem eu realmente sou. Toda a minha vida eu soube que sou gay e agora sinto que estou pronto para me assumir e ser eu mesmo.

É um passo para o desconhecido ser um dos primeiros jogadores de futebol deste país a revelar minha sexualidade, mas fui inspirado por Josh Cavallo, Matt Morton e atletas de outros esportes, como Tom Daley, para ter coragem e determinação para promover mudança.

Para chegar a este ponto, tive o melhor apoio e conselhos da minha família, meu clube, meu agente e Stonewall (ONG de direitos LGBTQIA+), que foram incrivelmente proativos em colocar meus interesses e bem-estar em primeiro lugar. Também confiei em meus companheiros de equipe da equipe juvenil aqui em Blackpool, e eles também abraçaram a notícia e apoiaram minha decisão de me abrir e contar às pessoas.

Eu odiei mentir toda a minha vida e sentir a necessidade de mudar para me encaixar. Eu quero ser um modelo ao fazer isso.

Existem pessoas por aí no mesmo espaço que eu que podem não se sentir à vontade para revelar sua sexualidade. Eu só quero dizer a elas que você não precisa mudar quem você é, ou como você deveria ser, apenas para se encaixar.

Você sendo você, e sendo feliz, é o que mais importa.”

