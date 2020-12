A distribuição das vacinas contra a covid-19 não eliminará a pandemia, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta sexta-feira (4). “As vacinas não significam zero covid. Vacinas e [campanhas de] vacinação não resolverão por si só o problema”, explicou o diretor de Emergências da OMS, Michael Ryan.

“Nem todo mundo terá acesso às vacinas no início do ano que vem”, Michael Ryan, diretor de Emergências da OMS.

O Reino Unido se tornou na quarta-feira (2), o primeiro país ocidental a aprovar o uso de uma vacina contra a pandemia.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicou que o progresso vivido nesse ano no campo das vacinas “nos dá tranquilidade, podemos começar a ver uma luz no fim do túnel”.