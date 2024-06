Mundo O que dizem as primeiras pesquisas após a condenação de Trump

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pesquisas apontam um empate técnico entre os candidatos à presidência dos EUA. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Institutos de pesquisa dos Estados Unidos mediram nessa semana a reação dos eleitores à condenação de Donald Trump pela Justiça, em 30 de maio. O ex-presidente, candidato à Casa Branca, foi condenado por fraude ao comprar silêncio da atriz pornô Stormy Daniels nas eleições de 2016. A pena será divulgada em julho.

Mesmo condenado, Trump, do Partido Republicano, concorrerá com o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do Partido Democrata, nas eleições de 5 de novembro. Ambos estão praticamente empatados nas pesquisas, com diferença de 0,3% para Trump, segundo média obtida pelo RealClear Politics, que agrega diferentes pesquisas sobre a disputa eleitoral.

De maneira geral, a intenção de voto não se alterou de forma impactante com a decisão da Justiça. Analistas informaram à imprensa americana, porém, que qualquer pequena variação pode ser decisiva para o resultado final, porque os dois candidatos estão muito próximos.

Veja abaixo as principais conclusões das pesquisas elaboradas após a condenação. Os questionários e a metodologia variaram entre os levantamentos.

The New York Times/Siena College: cai apoio a Trump

Pesquisa Siena College com o jornal The New York Times, divulgada em 5 de junho, ouviu as mesmas 1.897 pessoas em abril e maio, antes e depois da condenação de Trump. Na primeira pesquisa, Trump liderava por três pontos percentuais; depois da condenação, a diferença caiu para um ponto. O levantamento foi feito por telefone e não tem margem de erro, segundo o jornal, ele “não necessariamente representa a opinião de todo o eleitorado”.

De uma pesquisa para a outra, 7% das pessoas que diziam apoiar Trump mudaram de ideia, mas nem todas migraram para a candidatura de Biden: 3% dos apoiadores de Trump na primeira pesquisa afirmaram após a condenação que votarão em Biden. Outros 4% afirmaram que agora estão indecisos.

Pesquisa anterior à condenação de Trump:

Donald Trump 48%

Joe Biden 45%

Fonte: New York Times/Siena College

Pesquisa posterior à condenação criminal de Trump

Donald Trump 47%

Joe Biden 46%

Fonte: New York Times/Siena College

The 19th News: não houve mudanças nas intenções de voto.

Levantamento do site The 19th News e da consultoria SurveyMonkey aponta não ter havido mudança nas intenções de voto, mesmo que tenha havido movimentação dos eleitores. O levantamento foi feito com 5.893 pessoas. Cerca de 10% afirmaram que a condenação fez com que eles reconsiderassem a escolha, mas isso não significa que Trump perdeu eleitores: não necessariamente esses votos irão para Biden.

O levantamento tem margem de erro de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos.

Intenção de voto após condenação de Trump:

Donald Trump 34%

Joe Biden 30%

Indecisos 20%

Não pretende votar 9%

Fonte: 19th News/SurveyMonkey

Reuters/Ipsos: republicanos em dúvida

Uma pesquisa da Reuters Ipsos feita horas após a condenação aponta que 10% dos eleitores do Partido Republicano afirmaram que agora estão menos propensos a votar em Trump. Já entre os eleitores independentes (nem do Partido Democrata e nem do Partido Republicano), 25% disseram que após Trump ser considerado culpado, a chance de votarem nele diminuiu. Outros 18% afirmaram que agora a propensão em votar em Trump aumentou.

Foram ouvidos 2.556 americanos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.

ABC/Ipsos: eleitores independentes acham que Trump deve desistir

A rede ABC também fez uma pesquisa com a Ipsos, divulgada em 2 de junho. A maioria (52%) dos eleitores independentes diz considerar que a condenação foi correta e que Trump deveria abandonar a candidatura.

Foram ouvidos 718 americanos. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais.

Morning Consult: republicanos defendem desistência de Trump

A consultoria Morning Consult identificou em pesquisa divulgada em 1º de junho que 15% dos eleitores do Partido Republicano querem que ele desista da candidatura. Entre os eleitores do próprio Trump, são 8%. Foram ouvidos 2.220 eleitores registrados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. As informações são do G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/o-que-dizem-as-primeiras-pesquisas-apos-a-condenacao-de-trump/

O que dizem as primeiras pesquisas após a condenação de Trump

2024-06-08