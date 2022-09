Saúde O que é inércia do sono, que nos deixa grogues de manhã? Entenda

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

É bom evitar sonecas de mais de 15 ou 20 minutos, para reduzir a chance da condição aparecer. Foto: Reprodução É bom evitar sonecas de mais de 15 ou 20 minutos, para reduzir a chance da condição aparecer. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A inércia do sono é um estado no qual funcionamos de forma mais lenta, um intermediário entre o dormir e a vigília, idealmente durante apenas de 15 a 30 minutos após abrirmos os olhos. Nessa condição, nossas funções cognitivas estão mais baixas, o que passa após ficarmos acordados por um bom tempo.

Embora a condição possa ocorrer sem qualquer fator de risco envolvido, ela é mais comum – e pior – quando acordamos durante a chamada noite biológica, ou seja, antes da hora à qual o corpo está acostumado. Outro comportamento de risco é o sono perdido, instâncias anteriores onde dormimos menos do que o necessário. Há, também, uma provável ligação do incidente com o sono profundo.

A causa

Cientistas ainda investigam a neurofisiologia da inércia do sono, também chamada de estado “grogue”, mas já sabemos haver diferenças na atividade e conectividade cerebrais antes de dormirmos e após acordarmos que podem ser importantes para sua ocorrência. Um dos motivos pode ser uma ineficiência do corpo na limpeza da adenosina durante o sono, já que foi detectado que a cafeína diminui os seus efeitos.

Há uma hipótese, também, de que a inércia do sono seja, na verdade, uma ação benéfica do corpo, um encorajamento para continuarmos dormindo ao invés de acordar quando o despertar ocorre em momentos indesejados. O problema, é claro, é que o corpo não sabe quando foi acordado intencionalmente ou não ûao acordar no meio da noite, a condição, é claro, se torna uma vantagem real.

Como evitar?

A inércia do sono pode ter consequências concretas: um exemplo pode ser o aumento do risco de acidentes, quando um motorista guia sob efeito desse estado. Por isso, é importante dar um tempo, após acordar, para que o corpo desperte de vez antes de realizar atividades que requeiram atenção. É bom, também, evitar sonecas de mais de 15 ou 20 minutos, para reduzir a chance da condição aparecer.

Não há, até o momento, métodos terapêuticos práticos para reduzir a inércia do sono fora o café, embora alguns cientistas estudem exercícios como uma possível forma de evitá-la. Na dúvida, continue buscando uma rotina saudável de sono e deixe a cafeteira em dia – aproveite para descobrir qual é o melhor jeito de consumir cafeína para você.

