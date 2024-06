Brasil Saiba o que esperar da primeira onda de frio do ano neste fim de semana

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

O período de frio intenso deve durar até a próxima terça-feira Foto: James Tavares/Secom O período de frio intenso deve durar até a próxima terça-feira. (Foto: James Tavares/Secom) Foto: James Tavares/Secom

O avanço de uma forte frente fria nos próximos dias deve trazer o primeiro frio mais intenso do inverno deste ano. De acordo com a Climatempo, a queda nas temperaturas deve ser acentuada, sendo sentida em praticamente todo o País. Em Porto Alegre, a Defesa Civil municipal emitiu alerta de frio intenso.

Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, destaca que o frio deve ser mais intenso nos Estados do Sul, parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

O período de frio intenso deve durar até a próxima terça-feira (2) e quebra uma sequência de dias quentes que se instalou no Brasil desde 5 de maio, principalmente na faixa central do País. Nesse período, a umidade relativa do ar se manteve muito baixa, com algumas regiões registrando índices abaixo de 20%.

“De modo geral, as temperaturas já começam a baixar a partir de amanhã, no Rio Grande do Sul, e o frio dura até terça-feira. O pico de frio deve acontecer entre domingo e segunda”, explica Fábio Luengo. Com o frio previsto, ao menos seis capitais devem registrar tanto a menor mínima quanto a menor máxima do ano.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima pode ficar na casa de 2°C em Porto Alegre e 3°C em Curitiba no domingo (30). A Defesa Civil de Porto Alegre orienta a população a se manter aquecida e a evitar técnicas perigosas que possam colocar pessoas e animais de estimação em risco, como o uso inadequado de aquecedores e sobrecarga da rede elétrica. É recomendado também abrigar-se em locais seguros e, em caso de necessidade, buscar auxílio e abrigo temporário junto a parentes, amigos ou nas estruturas disponibilizadas pela prefeitura.

No restante do País, na segunda (1º), a previsão é de mínima de 10°C em São Paulo e de 16°C em Cuiabá. Luengo explica que a região Sul é a única que pode enfrentar a chamada onda de frio.

A onda de frio é caracterizada por temperaturas negativas e geadas em várias áreas. A tendência é de temperaturas 5 graus ou mais abaixo da média. Temperaturas negativas, de até -8°C podem ser registradas nas áreas mais elevadas das serras gaúcha e catarinense. No sul do Mato Grosso do Sul também há previsão de geada para o período.

Há expectativa de queda significativa das mínimas e máximas entre o sul do Mato Grosso e faixa leste do estado de São Paulo. A situação é comum quando massas de ar frio poderosas avançam sobre regiões mais centrais do Brasil. Entre a faixa leste do Acre e o sul do Espírito Santo, as temperaturas devem ficar reduzidas em comparação aos últimos dias. Há expectativa da chamada friagem, quando a massa de ar frio chega em parte da região Norte.

Apesar do frio previsto para os próximos dias, a expectativa é de um inverno com temperaturas acima da média para a estação. De forma geral, massas de ar seco no interior do país devem dificultar o avanço do ar polar, como aconteceu durante o outono. O frio tende a ficar mais restrito à região Sul.

Os meteorologistas também pontuam que novas ondas de calor podem acontecer, especialmente mais para o fim da estação. Os meses de agosto e setembro tendem a ter temperaturas muito acima da média.

Saiba o que esperar da primeira onda de frio do ano neste fim de semana

