Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Democratas terão que enfrentar processo sem precedentes após desistência de Biden. Na foto, Kamala Harris Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com o anúncio de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou a disputa pela Casa Branca e passou a apoiar o nome da vice-presidente, Kamala Harris, os democratas terão que enfrentar um processo sem precedentes para escolher quem será o candidato do partido.

Biden ainda não tinha recebido a nomeação oficial de seu partido na Convenção Nacional Democrata. Desse modo, a escolha do novo candidato terá que passar por algumas etapas.

Os potenciais indicados precisam obter assinaturas de centenas de delegados — figuras centrais do sistema eleitoral dos EUA — e ser reconhecidos como candidatos durante a Convenção Democrata em Chicago no mês que vem — ou, potencialmente, durante uma chamada virtual.

Então, 3.949 delegados individuais e 747 superdelegados seriam chamados para selecionar o indicado. Os candidatos fariam campanha entre os delegados por seus votos. Como Biden ganhou quase todos os delegados durante as votações primárias, eles foram aprovados pela campanha de Biden e prometeram votar no presidente.

Isso significa que, embora os delegados possam votar como quiserem, serão em grande parte os apoiadores de Joe Biden que escolherão o indicado. Entretanto, um candidato que não seja apoiado pelo presidente pode tentar garantir a candidatura. Alguns democratas estão pedindo um “processo aberto” para substituir Biden, o que faria com que outros candidatos além de Harris se juntassem à disputa.

De acordo com as regras do partido, os candidatos devem atender a certos requisitos para serem indicados, incluindo: reunir centenas de assinaturas de delegados de vários estados; ser um “democrata genuíno” e ter “estabelecido apoio substancial para sua indicação como candidato democrata”; embora essa determinação deva ser feita pelo presidente nacional do Comitê Nacional Democrata, o partido ainda não divulgou mais detalhes sobre como exatamente o processo funcionaria.

Os superdelegados podem ou não participar do primeiro turno de votação. Se nenhum candidato obtiver a maioria, a votação continua em turnos. Quando todos os delegados estão envolvidos, a maioria de 2.349 do total de 4.696 votos dos delegados ganha a nomeação.

