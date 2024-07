Inter Inter pode ter três reforços para jogo decisivo contra o Rosario pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Colorado recebe o time argentino, neste terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre Foto: Ricardo Duarte/Inter

Depois de perder para o Botafogo, tendo atuado com muitos desfalques no último sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter terá reforços na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), o Colorado recebe o Rosario Central, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Em campo, o técnico Roger Machado tem três reforços de titulares importantes para a partida. Ausência por suspensão no Brasileiro, Alan Patrick retorna à escalação.

Além do capitão Colorado também tem retornos do departamento médico. Recuperado de dores no adutor da coxa, o lateral-direito Fabrício Bustos volta à equipe. Já o centroavante Enner Valencia, que se recuperou de uma lesão no quadril, também reforça o time.

Com os três reforços, Roger Machado também tem uma dúvida, a do atacante Wanderson, que sofre de uma fadiga muscular. Por outro lado, o Inter segue com as baixas de Aránguiz, Fernando, Thiago Maia e Vitão, que seguem no DM.

O técnico colorado finalizou a preparação da equipe na tarde dessa segunda-feira (22), com portões fechados, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0 no jogo de ida, na última semana, no Gigante de Arroyito, em Rosario, na Argentina, agora o Inter precisa reverter o resultado em Porto Alegre.

Para garantir a vaga na próxima fase, o time gaúcho precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

2024-07-22