Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Separamos algumas dicas para evitar os perigos dos relacionamentos on-line. (Foto: Freepik)

Milhões de pessoas em todo o mundo usam sites e aplicativos de namoro online. E há muitas histórias de sucesso de pessoas que encontraram o amor e companhia pela internet. Mas, assim como os sucessos, há também os golpes de relacionamento on-line, que têm crescido.

Os golpes de relacionamento on-line, também conhecidos como golpes de romance ou fraude de romance, ocorrem quando alguém acredita que estabeleceram uma conexão ou combinação através de um site ou aplicativo, mas a pessoa com quem está falando é, na verdade, um golpista usando um perfil falso. O golpista manipula ou alicia a outra pessoa para ganhar sua confiança ao longo do tempo e, por fim, pedir dinheiro ou obter informações pessoais suficientes sobre ela para roubar sua identidade.

Esse tipo de crime está aumentando ao longo do tempo. A pandemia do coronavírus, que impediu encontros presenciais e levou as pessoas a passar mais tempo na Internet, forneceu ainda mais condições que os golpistas de romance poderiam explorar.

Embora qualquer pessoa possa ser vítima de golpes de romance, pessoas mais velhas normalmente sofrem uma perda financeira mais intensa. Os golpistas visam os mais velhos porque elas têm mais probabilidade de ter bens que podem ser roubados, como fundos de pensão ou imóveis. Acredita-se que cerca de dois terços das vítimas de fraude de romance sejam mulheres, com uma média de idade de 50 anos.

As fraudes de relacionamento on-line são especialmente cruéis, pois afetam as emoções das pessoas. Essa visão geral explica os golpes de relacionamento on-line comuns, os sinais de um golpista de romance, como denunciar um golpista de relacionamento e como proteger-se de fraudadores de relacionamento on-line.

Quais são os golpes de relacionamento on-line mais comuns?

A maioria dos golpes de relacionamento começa inocentemente. Os golpistas podem criar perfis falsos que parecem muito atraentes e esperam as vítimas para começar a conversar. Ou eles mesmos podem entrar em contato com as vítimas, talvez alegando interesses comuns ou uma conexão distante e mútua. Assim que o golpista conquista a pessoa, as possibilidades são ilimitadas, mas aqui estão algumas das variações mais comuns:

– Golpes de romance com militares

– Golpes que envolvem relações íntimas

– Sites de relacionamento falsos

– Golpes de verificação de código

– Golpes de malware

– Golpes envolvendo fotos

Confira a seguir algumas dicas para evitar os perigos dos relacionamentos on-line:

– Ao usar sites de redes sociais, não aceite solicitações de amizade de pessoas que você não conhece.

– Evite revelar muitas informações pessoais em um perfil de relacionamento ou para alguém com quem você conversou apenas na Internet. Os golpistas podem explorar detalhes como seu sobrenome ou local de trabalho para manipular você ou cometer roubo de identidade.

– Use sites de relacionamento de boa reputação e comunique-se sempre por meio do serviço de mensagens deles. Os fraudadores querem que você mude rapidamente para SMS, redes sociais ou telefone, para que não haja evidências no site de relacionamento de que pediram dinheiro a você.

– Vá devagar. Faça perguntas ao seu pretendente e observe inconsistências que possam revelar um impostor.

– Cuidado com mensagens exageradamente elogiosas. Cole o texto em um mecanismo de busca e veja se as mesmas palavras aparecem em sites dedicados a expor golpes de romance.

– Não ache que está seguro porque foi o primeiro a fazer contato. Os golpistas inundam aplicativos e sites de relacionamento com perfis falsos e esperam que as vítimas os procurem.

– Evite enviar fotos comprometedoras a estranhos na Internet que podem ser posteriormente usadas para extorsão.

– Corte o contato imediatamente se você começar a suspeitar que o indivíduo pode ser um trapaceiro. Notifique o site ou aplicativo de relacionamento no qual você conheceu o golpista.

– Evite clicar em links ou downloads na bios de usuários ou em mensagens enviadas a você que parecem desconectadas da conversa que você está tendo.

– Se você concordar em encontrar pessoalmente um pretendente, diga à família e aos amigos aonde você vai e marque o encontro em um local público. Não é aconselhável viajar para o exterior para conhecer alguém que você nunca viu antes.

– Nunca envie dinheiro ou cartões-presente nem divulgue seus dados bancários para alguém que você só conhece na Internet.

