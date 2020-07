Geral O rapper Kanye West volta a dizer que vai se candidatar a presidente dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O rapper norte-americano Kanye West é um vocal defensor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Reprodução/Twitter)

O rapper norte-americano Kanye West, um vocal defensor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado (4) que se candidataria à Presidência em 2020, em um aparente desafio a Trump e a seu pretenso rival democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden.

“Agora precisamos cumprir a promessa da América confiando em Deus, unificando nossa visão e construindo nosso futuro. Estou concorrendo à presidência dos Estados Unidos”, escreveu West no Twitter, acrescentando um emoji de bandeira norte-americana e a hashtag “2020VISION”.

Não ficou claro imediatamente se West levou a sério a disputa pela Presidência quatro meses antes das eleições de 3 de novembro ou se ele havia preenchido qualquer documentação oficial para ter seu nome nas urnas das eleições.

Candidatos independentes

O prazo para que candidatos independentes se inscrevam ainda não passou em muitos Estados. West e sua igualmente famosa esposa Kim Kardashian West visitaram Trump na Casa Branca.

Elon Musk, presidente executivo da fabricante de carros elétricos Tesla e outra celebridade conhecida por comportamentos excêntricos, endossou o post de West no Twitter: “Você tem todo o meu apoio!”, escreveu.

Os EUA terão eleições presidenciais em novembro deste ano, e os partidos Republicano e Democrata estão praticamente confirmando as candidaturas de Donald Trump, atual presidente, e Joe Biden, ex-vice de Barack Obama. As primárias de ambos os principais partidos estão quase encerradas, mas as regras eleitorais norte-americanas admitem candidaturas independentes.

Não é a primeira vez

Não é a primeira vez que o rapper diz que quer ser presidente dos EUA. Durante o MTV Video Music Awards de 2015, West disse que disputaria as eleições de 2020 — o que gerou até brincadeiras por parte do então secretário de Imprensa do governo Obama, Josh Earnest: “Estamos ansiosos pelo slogan de sua campanha”.

No ano passado, durante encontro com Trump na Casa Branca, o cantor mostrou a foto de um pôster que dizia: “Keep America Great #Kanye2024”, insinuando que ele concorreria à presidência em 2024 com um slogan parecido com o de Trump. As informações são da agência de notícias Reuters e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral