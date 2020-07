Geral O México supera a França e é o quinto país com mais mortes por coronavírus no mundo

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

O México totalizou 30.366 mortes por Covid-19. (Foto: Reprodução)

O México totalizou 30.366 mortes por Covid-19 e superou a França, sendo agora o 5º país com mais vítimas pela pandemia. O balanço divulgado pelo governo também consta no levantamento da Universidade Johns Hopkins.

“Até hoje, 30.366 pessoas morreram com seu teste de laboratório positivo para Covid-19”, informou diretor nacional de Epidemiologia do México, José Luis Alomía, em uma entrevista coletiva. O país acumula 252.165 infectados pelo vírus.

O México, com 127 milhões de habitantes, já havia ultrapassado a Espanha na última quarta-feira (1º) em número de mortes e era o sexto país mais afetado.

No continente americano, que se tornou o epicentro da pandemia, o México é a terceira nação com mais mortes, depois dos Estados Unidos e do Brasil.

Cidade do México

A capital Cidade do México é o distrito mais afetado pela doença e, embora tenha iniciado uma reabertura econômica parcial neste mês, o governo ordenou o fechamento neste final de semana de muitas lojas no centro histórico que costumam atrair multidões.

O México é governado por um semáforo de alerta epidemiológico com as cores vermelho, laranja, amarelo e verde. Dos 32 estados que compõem o país, 17, incluindo a capital, estão na luz laranja. Cinco outros estados que já estavam em laranja foram novamente colocados em vermelho na sexta-feira devido ao aumento de infecções.

Postos de checagem

Autoridades mexicanas passaram a instalar postos de checagem de saúde em vários pontos de entrada ao longo de sua fronteira norte neste fim de semana, já que autoridades mexicanas e norte-americanas temiam que uma onda de travessias durante o feriado de 4 de julho pudesse espalhar o coronavírus.

Os consulados mexicanos nos Estados Unidos reiteraram nos últimos dias alertas nas mídias sociais sobre as medidas de maior checagem programadas de 2 a 5 de julho e pediram que as pessoas se abstivessem de cruzar a fronteira para lazer ou turismo.

A proibição de viagens não essenciais à fronteira está em vigor desde março, na tentativa de ambos os governos de limitar as infecções por coronavírus, mas o tráfego internacional tem sido movimentado.

A região da fronteira norte do México abriga grande população com green card e cidadãos dos EUA, incluindo pessoas com dupla cidadania, com ir e vir normalmente liberado. As informações são das agências de notícias AFP e Reuters.

