Geral Seis pilotos se negaram a ajoelhar em protesto contra o racismo na Fórmula 1

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Max Verstappen, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Kimi Raikkonen e Daniil Kvyat foram os pilotos que não repetiram o gesto. (Foto: Reprodução/Twitter)

Seis pilotos de um total de 20 não se ajoelharam no momento de execução do hino antes do GP da Áustria de Fórmula 1, disputado neste domingo. O gesto, comandado por Lewis Hamilton, foi realizado em um protesto contra o racismo na esteira da morte de George Floyd, depois que um policial branco ajoelhou-se sobre seu pescoço durante quase nove minutos em Minneapolis (EUA), no dia 25 de maio.

Max Verstappen, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Kimi Raikkonen e Daniil Kvyat foram os pilotos que não repetiram o gesto, que também ficou notabilizado pelo quarterback Colin Kaepernick, que iniciou atos contra o racismo em 2016 na NFL. Os demais se ajoelharam.

A corrida foi vencida por Valtteri Bottas, da Mercedes. Charles Leclerc, em segundo lugar, e Lando Norris, em terceiro, completaram o pódio.

Todos os pilotos vestiram camisas com a frase “Fim ao racismo”. Único negro da categoria, Hamilton usou uma camisa com a frase Black Lives Matter (Vidas Negras Importam).

Antes da corrida, Verstappen e Leclerc explicaram porque não se ajoelhariam.

“Estou muito comprometido com a igualdade e a luta contra o racismo. Mas acredito que todos têm o direito de se expressar de cada vez e da maneira que lhes convém. Hoje não vou me ajoelhar, mas respeitar e apoiar as escolhas pessoais que todo piloto faz”, disse Verstappen

“Acredito que o que importa são fatos e comportamentos em nossa vida cotidiana, em vez de gestos formais que poderiam ser vistos como controversos em alguns países. Não vou ficar de joelhos, mas isso não significa que estou menos comprometido do que outros na luta contra o racismo”, explicou Leclerc.

Outro gesto de protesto já anunciado é o do hexacampeão mundial Lewis Hamilton, que usa a frase “Black Lives Matter” em seu capacete, assim como o tetracampeão da Ferrari, Sebastian Vettel.

Hamilton, único piloto negro da categoria, tem advogado a favor de oportunidades iguais e mais diversidade na Fórmula 1 e está pilotando uma Mercedes preta com “Fim ao Racismo” escrito em sua grade de proteção.

No sábado, a Associação de Pilotos (GPDA, siga em inglês) disse que seus membros realizaram várias reuniões virtuais para discutirem qual seria a melhor forma de coletivamente expressar apoio.

“Todos os 20 pilotos estão unidos, junto com seus times, contra o racismo e o preconceito, acatando os princípios de diversidade, igualdade e inclusão, e apoiando o compromisso da Fórmula 1 com eles”, acrescentou.

“Juntos, os pilotos expressarão seu apoio a essa causa ao público no domingo, antes da corrida, reconhecendo e respeitando que cada indivíduo tem a liberdade de expressar seu apoio pelo fim do racismo da sua própria maneira e estará livre para escolher como fazê-lo.” As informações são do portal de notícias UOL e da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral