De acordo com informações da mídia italiana “Quotidiano Sportivo”, o Real Madrid pretende contratar o atacante Rafael Leão, do Milan. Apesar de não ter tido um grande desempenho no clube Rossonero, o português chamou a atenção da direção da equipe merengue. Segundo o portal “Transfermarkt”, o atleta tem o valor de mercado de 20 milhões de euros.

Ainda segundo a publicação, o atacante pode ser envolvido em uma troca com o sérvio Luka Jovic, que perdeu espaço no time de Zinédine Zidane. Ao longo da atual temporada, Rafael não foi titular e marcou apenas seis gols e duas assistências em 33 partidas com a camisa rubro-negra

Com apenas 21 anos, Rafael Leão é formado nas divisões de base do Sporting-POR, e chegou ao Milan no início desta temporada, após se destacar no Lille. O Real Madrid enxerga que um negócio envolvendo Jovic seria mais lucrativo em meio à crise gerada pela pandemia global de Covid-19, em que os clubes pretendem se controlar mais na próxima janela de transferência.

A nova investida do time merengue trouxe um impasse a negociação para uma possível chegada de Luka Jovic ao Milan. Resta saber qual será a posição da direção rossonera diante da novidade na negociação. Vale destacar que outra equipe que também sondou Rafael Leão nos últimos dias: foi a rival Juventus, que também pretende contar com o atacante português.

Descontentamento com Gareth Bale

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, voltou a mostrar descontentamento de forma pública em relação do meia-atacante Gareth Bale.

Após ter deixado o galês de fora dos relacionados para o jogo contra o Manchester City, nesta sexta-feira, pela volta das oitavas da Champions League, o treinador revelou nesta quinta, em coletiva, que foi o britânico quem pediu para não ir ao Etihad Stadium.

“Vou explicar. No final das contas, todo mundo diz um monte de coisas, mas temos uma relação de respeito treinador-jogador. A única coisa que posso dizer é que ele preferiu não jogar. Nada além disso. O restante fica entre eu e ele”, afirmou.

Para se classificar, o Real terá que reverter a derrota por 2 a 1 que sofreu no Santiago Bernabéu, ainda antes da paralisação pela pandemia de COVID-19.

Questionado se Bale e James Rodríguez (outro que ficou de fora dos relacionados) não poderiam ajudar na remontada, Zidane sequer falou do colombiano, e foi breve sobre o galês.

“Bale ainda é jogador do Real Madrid. Nada mudou e sigo tendo respeito por ele. Ele preferiu não jogar, e é única coisa que vou dizer. Os que vieram para cá (Manchester) estão concentrados na partida de amanhã e apenas nisso”, bradou.

Para o duelo contra o City, Zizou conta com as voltas do lateral-esquerdo Marcelo e do meia Eden Hazard. As informações são do site Lance e da ESPN.