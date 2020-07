Geral O Reino Unido interrompe a divulgação diária de mortes por coronavírus para fazer uma recontagem

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

O anúncio da revisão das estatísticas foi anunciada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. (Foto: Pippa Fowles/Downing Street)

O Reino Unido interrompeu neste sábado (18) a atualização diária do número de mortes provocadas por Covid-19 depois que o governo ordenou uma revisão dos balanços na Inglaterra, de acordo com a agência de notícias Reuters.

A recontagem foi determinada após acadêmicos afirmarem que as cifras diárias da Saúde Pública da Inglaterra, agência governamental responsável pelo combate a surtos de doenças infecciosas, incluiriam pessoas que morreram de outras causas. A suspeita é que a atual metodologia faz os números parecerem piores do que em outras partes do Reino Unido, de acordo com os dois acadêmicos.

O país é o mais afetado da Europa pelo vírus – seu número oficial de mortes passa de 45 mil –, mas o governo disse que comparações internacionais são enganosas porque os países registram as fatalidades de coronavírus de forma diferente.

O anúncio da revisão das estatísticas foi anunciada na sexta-feira (17) pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Verificações cruzadas

Yoon Loke, da Universidade de Ânglia Oriental, e Carl Heneghan, da Universidade de Oxford, disseram que a Saúde Pública da Inglaterra faz verificações cruzadas das notificações mais recentes de mortes com uma base de dados de resultados de exames positivos, por isso qualquer pessoa que tenha sido diagnosticada pode ser registrada como uma vítima do vírus.

Em um blog chamado “Por que ninguém pode se recuperar da Covid-19 na Inglaterra”, os acadêmicos disseram que pacientes que tiveram exames positivos de coronavírus, mas são tratados com sucesso, ainda serão contados como mortos do vírus “mesmo se tiverem tido um infarto ou sido atropelados por um ônibus três meses depois”.

Eles disseram que é por isso que os números de mortos da Inglaterra variam consideravelmente de um dia para o outro.

A mesma abordagem não é usada em outras partes do Reino Unido. Na Escócia, existe um prazo de 28 dias após o qual um paciente positivo não é automaticamente considerado como uma fatalidade do vírus.

Cifras do Escritório de Estatísticas Nacionais sobre mortes excedentes em solo britânico mostram que um número superior a 64 mil pessoas a mais do que o normal morreram durante a pandemia de coronavírus. Muitos especialistas de saúde se concentram nestes valores, e não no número oficial de vítimas da Covid-19. As informações são do portal de notícias G1.

