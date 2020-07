Geral Bancos estendem pausa nos financiamentos habitacionais para até seis meses

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

O benefício é concedido durante a pandemia. (Foto: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal divulgou recentemente que deve ampliar o prazo de pausa no pagamento das prestações dos financiamentos habitacionais, para que a suspensão passe a valer por seis meses. Outros bancos também se mobilizaram para estender o benefício concedido durante a pandemia.

Desde meados de abril, clientes do Itaú Unibanco podem optar pela prorrogação de parcelas de empréstimos e financiamentos em até 120 dias, no caso de pessoas físicas, e em até 180 dias, para pequenas e médias empresas. Antes, a pausa permitida era de, no máximo, 60 dias.

As condições são válidas para clientes que estiverem em dia e, durante o período, será mantida a mesma taxa de juros contratada, sem a cobrança de multa ou tarifas adicionais. Mais de 600 mil contratos de clientes pessoa física e pequenas e médias empresas do Itaú Unibanco, cujo saldo total supera R$20 bilhões, já foram prorrogados, desde março, pelo período de dois meses. A adesão ao novo prazo pode ser feita utilizando os canais digitais e o contato com os gerentes, sem a necessidade de se deslocar até as agências físicas.

O Bradesco também colocou à disposição de seus clientes a possibilidade de prorrogação de parcelas de empréstimos, incluindo imobiliário, por 120 dias. O benefício anunciado primeiramente era de apenas 60 dias.

Já o Banco do Brasil, que havia possibilitado a repactuação de duas parcelas, oferece agora a possibilidade de renegociar as próximas quatro. Dessa forma, o cliente já tenha feito anteriormente a prorrogação poderá contar com uma pausa equivalente a seis meses. As informações de como ter acesso ao novo prazo estão disponíveis pelo site: bb.com.br/imoveis

Com mais de 55 mil contratos prorrogados desde o início da quarentena, o Santander optou por não aumentar o prazo de pausa no pagamento dos financiamentos. No entanto, o banco afirma que analisa as demandas dos clientes.

Capital de Giro

Em outra frente, o governo criou o programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas (CGPE). É para auxiliar empresários a enfrentar o cenário de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

De acordo com a medida provisória que instituiu a nova ferramenta, as linhas de créditos poderão ser contratadas até o dia 31 de dezembro deste ano. Entretanto, para os bancos começarem a oferecer o crédito ainda é preciso haver regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

As empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões terão mais uma linha de crédito para ajudar a enfrentar as dificuldades geradas pela pandemia. A Medida Provisória nº 992/2020 foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União de quinta-feira (16).

Segundo o Banco Central (BC), a estimativa é que o novo programa tenha potencial para aumentar a concessão de crédito para microempresas e empresas de pequeno e médio porte em R$ 120 bilhões, “sendo os riscos e recursos integralmente suportados pelas instituições financeiras”.

O BC destacou que o novo programa “complementa e auxilia as medidas anteriores de combate aos efeitos econômicos do covid-19, gerando novos estímulos de acesso ao crédito às empresas com faturamento até R$ 300 milhões, as chamadas microempresas e a empresas de pequeno e de médio porte.” As informações são do jornal Extra e da Agência Brasil.

