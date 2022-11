Carlos Roberto Schwartsmann O resgate do patriotismo!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 8 de novembro de 2022

Para resgatar o patriotismo devemos inundar a nossa pátria com bandeiras. (Foto: Reprodução)

A Bandeira representa um estado soberano, um estado independente, uma nação!

A nossa Bandeira é verde, amarela, azul e branca. O verde representa nossas florestas e nossas valorizadas terras. O amarelo representa o ouro e todas as nossas incalculáveis riquezas. O azul representa nosso céu, nosso mar, nossos rios, nossa água.

O branco representa o nosso eterno desejo de paz.

Nesta última eleição nunca vi, em toda minha vida, tantas bandeiras circulando pelas ruas e pelas estradas. BANDEIRAS VERDE AMARELA!

Confesso que sempre tive inveja dos norte-americanos pelo orgulho que possuem da sua bandeira.

“The flag day”, 14 de junho, é o dia mais comemorado do ano. É o dia do simbolo máximo da nação.

As grandes avenidas, de todas as cidades americanas, ficam mais coloridas e enfeitadas. Bandeira no alto significa vitória.

Alegria por ter atingido e conquistado o pico mais alto. Significa vitória por ter vencido a guerra, a disputa. A bandeira, no alto do pódio, significa que fomos os melhores na competição.

A imagem de Ayrton Senna, na pista, acenando e circulando com a nossa bandeira até hoje me causa arrepios. Ela será eterna!

Lembro no ginásio, ao chegar no colégio Júlio de Castilhos, ficava encantado com o tremular da bandeira na entrada principal.

Quando o professor adentrava a sala de aula cantávamos o hino nacional de pé. Bons e memoráveis tempos. Acho que até hoje, nunca tantos brasileiros cantaram tanto o hino nacional.

Finalmente para resgatar o patriotismo é necessário um reconhecimento àqueles que garantem a constituição e defendem a pátria: As forças armadas.

Frequentemente, nos congressos médicos realizados nos EUA, os militares participam fardados.

Exibem o uniforme com orgulho. Fazem questão de mostrar suas insígnias e medalhas .

Tempos atrás, solicitei permissão para fazer uma foto com 4 militares fardados. Dois de branco da marinha e dois de verde do exército.

Um deles, intrigado, me perguntou qual era o motivo da foto. Expliquei que não conseguiria esta foto no meus país, pois nenhum militar pode andar fardado na rua. Ele poderá ser alvo de agressões e atentados!!

Aqui existe uma inversão total de valores: O bandido é melhor tratado que o policial. Ele é visto como um pária da sociedade. Um marginalizado que não teve chance e muito menos educação. O crime foi seu único caminho e, portanto, isto seria perdoável.

Para resgatar o patriotismo devemos inundar a nossa pátria com bandeiras. Sempre que for possível cantar alto o hino nacional! Permitir que os militares desfilem fardados em qualquer lugar!

“Dos filhos deste solo és mães gentil, pátria amada Brasil!!!”

Carlos Roberto Schwartsmann – Médico e Professor universitário

