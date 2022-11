Carlos Roberto Schwartsmann Brasil, o perdedor!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 1 de novembro de 2022

Sem dúvida, o grande perdedor destas eleições foi nosso país. Permanecemos “deitados eternamente em berço esplêndido”, como diz o Hino. Mas até quando?!

Imaginávamos, finalmente, nos libertar nesta última eleição. Infelizmente não foi possível!!

Discutimos e até perdemos alguns amigos, pois não tínhamos ideia de que, na visão deles, o conceito de crime, moral e ética era tão amplo e tão discutível.

Perdemos porque não conseguimos transmitir para os nossos próprios filhos estes mesmos valores. A juventude votou até na legalização das drogas.

Perdemos a confiança que tínhamos com a imprensa. Ela sempre NOTICIOU o fato. Nestes últimos anos INTERPRETOU o fato com viés ideológico e com torcida?!

Perdemos porque artistas e jornalistas, com grandes conflitos de interesses, defenderam até a censura!

Perdemos porque professores universitários se preocuparam mais com a política do que o dever principal que é de ensinar.

Perdemos porque nesta eleição ficou comprovado e confirmado que analfabetismo e o atraso cultural são fatores muito importantes de uma manobra política. Os que produzem e constróem o país perderam para os desleixados e ineficientes.

Perdemos porque o Supremo Tribunal de Federal, contaminado, legislou sobre tudo e todos. Só não soube ser guardião da constituição.

Graças ao Supremo estamos divididos!

O candidato vencedor só não está na cadeia porque um conluio de juízes anulou o legítimo julgamento alegando “fórum incompetente”. O mesmo já tinha sido julgado e condenado por três instâncias!

Perdemos porque o Senado, força necessária de equilíbrio, enterrou a cabeça na terra como um avestruz e não quis ver nada.

Além disso, existe uma perda maior: em qualquer desenho animado, em qualquer história em quadrinhos, por mais que sejam as armadilhas e as adversidades, no final o mocinho vence o bandido. O bem vence o mal! Isto meus netos já sabem de cor!

Simplesmente, na história real do Brasil, tenho até vergonha de contar a verdade para eles! No fundo tenho muito medo que ocorra conosco o mesmo que está acontecendo com milhares dos nossos jovens: vivendo em outros países.

Será que Deus é realmente brasileiro!?

Carlos Roberto Schwartsmann – Médico e Professor universitário

