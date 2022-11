Por Carlos Roberto Schwartsmann | 15 de novembro de 2022

“Honos” em latim significa honra e dignidade. “Honestus” significa respeitado e decente. Honestidade não é uma virtude. É uma das faces do caráter moral do indivíduo. Ela é cultivada e moldada no seio familiar.

É lapidada na escola e no ambiente social.

É um compromisso de respeito as regras que assumimos com os outros, mas principalmente com nós mesmos.

No mundo hodierno vivemos uma grande crise de ética e de educação. Como humano, seria hipocrisia afirmar que honestidade completa existe!

No Brasil, além da nossa deficiente formação intelectual, dois ditados populares minam a nossa intenção de integridade.

“ Achado não é roubado! ” Se não se sabe a quem pertence, isto não é roubo! O outro ditado é a lei de Gerson: “ É necessário levar vantagem em tudo, sem se importar com questões éticas e morais. ”

O Reader’s Digest, conduziu um experimento social para avaliar os países mais honestos do mundo: “THE WALLET EXPERIMENT”. Os repórteres “perderam” na rua 192 carteiras distribuídas em 18 cidades importantes do mundo. Em cada carteira havia 50 dólares e documentos de identidade da pessoa. Até número do celular!

Em primeiro lugar em honestidade foi Helsinque, na Finlândia.

Foram devolvidas onze das doze carteiras perdidas. (11/12)

Em segundo lugar foi Mumbai, na Índia. Foram devolvidas nove. (9/12)

No Rio de Janeiro foram devolvidas quatro. (4/12)

Nós brasileiros, lamentavelmente, não somos bons exemplos de honestidade.

Obviamente existem marcantes exemplos nas nossas vidas que provam ao contrário.

Durante mais de 30 anos, uma moça de São Gabriel, trabalhou na nossa casa. Quando nossas filhas casaram e saíram não havia mais necessidade do trabalho da mesma.

Várias pessoas me ligavam pedindo referências. A resposta invariavelmente era sempre a mesma: Ela limpa bem? Mais ou menos! Ela lava e passa bem? Mais ou menos! Ela cozinha bem? Mais ou menos! Não estou entendendo, como ela ficou 30 anos na sua casa? Se as respostas todas foram: Mais ou menos!

É simples: O troco do supermercado e da padaria sempre foi exato. Dinheiro ou algo de valor jamais foi tocado!

Ela é extremamente honesta. Se você planta honestidade, colherá confiança.

O mesmo não se pode dizer do deputado Rocha Loures filmado com uma mala com 500 mil reais. Nem do assessor do deputado José Guimarães com cem mil dólares na cueca! Nem do Senador Chico Rodrigues flagrado com 30.000 reais também debaixo das calças. No apartamento do deputado Geddel Vieira Lima foram encontrados 51 milhões de reais!!!! Todos estão livres!

Poderia citar aqui infindáveis exemplos públicos de desonestidade e mau-caratismo.

Termino citando Chico Xavier “ O mundo é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha! A honestidade é um exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida a outra enobrece a alma”

Um pouco mais de educação, justiça e honestidade, seria muito bom para todos nós!!

