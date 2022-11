Colunistas Clima de verão

O Meio Ambiente desponta como uma das mais importantes pastas do futuro Governo de Lula da Silva (PT) a partir de janeiro. Não é apenas formalidade internacional a viagem do presidente eleito ao Egito, para conversas com outros presidentes na COP 27. Além do ministério, Lula quer atenção especial para o tema e pretende criar a Autoridade do Clima. Duas veteranas no assunto disputam veladamente a indicação, sem brigas. Izabella Teixeira, ex-ministra na gestão de Dilma Rousseff, e Marina Silva, ex-ministra na Era Lula, que se reconciliou com o Barba. Ambas estão no Egito há uma semana acompanhando os debates. No staff do PT, consta que as duas ambicionam a Autoridade, que seria uma autarquia com orçamento independente e com missões internacionais mensais. Se Lula criar o órgão, é provável que fique com Marina, e Izabella assuma o Meio Ambiente.

“Fugir do Brasil”

O pós-eleição não movimentou somente as estradas do Brasil. As buscas no Google no dia 31 de outubro – dia seguinte ao resultado do pleito – pelo termo “morar fora do Brasil” aumentou em 110%, de acordo com a agência WEBK SEO, de Santa Catarina. Outros termos que ocuparam índices altos nos gráficos de busca no mês de outubro foram “passaporte”, “como tirar passaporte”, “tirar visto” e “fugir do Brasil” – esta frase, aliás, registrou alta de 700% no site de buscas.

Desprotegidos

O surgimento da variante Ômicron BQ.1 da Covid-19 é só mais um capítulo do risco de novo recrudescimento da epidemia no Brasil diante de um inepto Ministério da Saúde. Em especial para adolescentes. Apesar da faixa etária menos afetada, o País vacinou até setembro 71,9 % das crianças e adolescentes de 3 a 17 anos com a 1ª dose da vacina. A 2ª dose foi recebida por apenas 54,98 %. Enquanto a dose de reforço – aplicada somente em adolescentes (12 a 17 anos) – teve cobertura vacinal insignificante de 24,50%. Além do coronavírus, o País vive momento delicado com a volta de doenças.

Sonho de Lula

O presidente eleito Lula está tão confiante de que vai limpar seu nome pelo mundo, que tem novo projeto: erradicar a fome no Brasil, e viajar por países da Europa, Ásia e África em campanha pelo Nobel da Paz. Lula já programa uma série de viagens no 1º semestre do ano que vem, enquanto o vice Geraldo Alckmin administra o País.

Creche ‘da Dilma’

A prefeitura de Teresina (PI) começou a ‘oficializar’ uma invasão de terra na periferia da capital. Lançou o edital para a construção de uma creche na Ocupação Dilma Rousseff, no bairro Chapadinha.

Sobre negros

A população negra responde por 40% do PIB brasileiro, porém só 19% dos negros pertencem à classe A/B; 52% à classe C; e 29% à classe D/E. Para comparação entre os que não se declaram negros, a proporção muda: cerca de 42% estão na classe A/B; 45%, na C; e 13%, na D/E. Vale lembrar que mais da metade da população brasileira, cerca de 56%, se declaram negros ou pardos. Ou seja, quase 120 milhões de brasileiros. Os dados são do último estudo ‘Faces do Racismo’, realizado pelo Instituto Locomotiva.

