Com 3.251 novos testes positivos de coronavírus notificados nesta terça-feira (18), o Rio Grande do Sul soma 101.217 casos confirmados (90% já sem os sintomas) em mais de cinco meses de pandemia. Já os mortos chegam a 2.822, com a inclusão de 78 vítimas, segundo maior número em um só boletim da Secretaria da Saúde – o recorde gaúcho é de 83, oficializado no dia 4 de agosto.

Os óbitos mais recentes abrangem uma faixa de 28 a 96 anos, ainda que a grande maioria de desfechos fatais envolva pacientes idosos (aspecto verificado em cerca de 80% dos falecimentos por Covid). Veja, a seguir, a lista atualizada e em ordem alfabética por município de residência, mencionando-se ainda o gênero (feminino ou masculino) e idade.

Perdas humanas

– Barra do Ribeiro (mulher, 78 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 75 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 64 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 74 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 71 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 73 anos);

– Cachoeirinha (homem, 69 anos);

– Campo Bom (mulher, 60 anos);

– Canela (homem, 50 anos);

– Capão da Canoa (homem, 59 anos);

– Capela de Santana (mulher, 47 anos);

– Carlos Barbosa (homem, 67 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 37 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 37 anos);

– Caxias do Sul (homem, 73 anos);

– Charrua (mulher, 56 anos);

– Ciríaco (mulher, 67 anos);

– Eldorado do Sul (mulher, 57 anos);

– Encantado (homem, 72 anos);

– Esteio (mulher, 64 anos);

– Esteio (mulher, 82 anos);

– Glorinha (mulher, 81 anos);

– Gravataí (homem, 55 anos);

– Gravataí (homem, 81 anos);

– Gravataí (mulher, 92 anos);

– Gravataí (homem, 55 anos);

– Guaíba (homem, 35 anos);

– Guaíba (mulher, 43 anos);

– Igrejinha (mulher, 88 anos);

– Ijuí (homem, 55 anos);

– Machadinho (homem, 93 anos);

– Não-Me-Toque (mulher, 73 anos);

– Nova Alvorada (homem, 75 anos);

– Nova Santa Rita (homem, 63 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 62 anos);

– Osório (homem, 84 anos);

– Passo Fundo (homem, 66 anos);

– Passo Fundo (homem, 32 anos);

– Pelotas (homem, 49 anos);

– Pelotas (mulher, 69 anos);

– Pelotas (homem, 79 anos);

– Pelotas (homem, 61 anos);

– Porto Alegre (homem, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 56 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 88 anos);

– Porto Alegre (mulher, 91 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 27 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 53 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Porto Alegre (mulher, 66 anos);

– Porto Alegre (mulher, 93 anos);

– Porto Alegre (mulher, 88 anos);

– Porto Alegre (mulher, 72 anos);

– Rio Grande (mulher, 66 anos);

– Rio Grande (mulher, 81 anos);

– Sananduva (homem, 88 anos);

– Sananduva (homem, 45 anos);

– São Borja (homem, 81 anos);

– São Francisco de Assis (homem, 83 anos);

– São Gabriel (homem, 28 anos);

– São Gabriel (homem, 82 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 67 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 71 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 96 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 90 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 77 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 73 anos);

– Três Cachoeiras (mulher, 86 anos);

– Três Passos (mulher, 54 anos);

– Uruguaiana (mulher, 54 anos);

– Viamão (homem, 81 anos);

– Viamão (mulher, 73 anos).

(Marcello Campos)